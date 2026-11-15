Η Ιωάννα Τούνη απαντά για τη γούνα των 249 ευρώ και τις συγκρίσεις

Η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αντιδράσεις αφορούσαν μία συνθετική γούνα από την εταιρεία ρούχων που διατηρεί, η οποία πωλείται στην τιμή των 249 ευρώ. Χρήστες στο TikTok και το Instagram σχολίασαν αρνητικά τη χρέωση, κάνοντας συγκρίσεις με παρόμοια προϊόντα που εντοπίστηκαν σε άλλες πλατφόρμες. Η επιχειρηματίας και influencer προχώρησε σε διευκρινίσεις μέσω βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η συνθετική γούνα της εταιρείας της Ιωάννας Τούνη, με τιμή πώλησης τα 249 ευρώ, βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων και συγκρίσεων. Πολλοί χρήστες, τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τη χρέωση του προϊόντος. Οι συγκρίσεις εστιάστηκαν σε παρόμοια σχέδια που βρέθηκαν σε άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν παραπλήσια κομμάτια που πωλούνταν στην τιμή των 78 ευρώ. Ένα από αυτά τα προϊόντα, το οποίο αναφέρθηκε ότι είναι κινεζικής προέλευσης, φάνηκε να μοιάζει εντυπωσιακά με το συνθετικό πανωφόρι που κυκλοφόρησε η Ελληνίδα επιχειρηματίας. Αυτή η ομοιότητα, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διαφορά στην τιμή, πυροδότησε τις συζητήσεις και τα σχόλια.

Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη

Αντιμέτωπη με τον καταιγισμό των σχολίων, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να απαντήσει μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Στην τοποθέτησή της, υποστήριξε ότι πρόκειται για «δύο διαφορετικά προϊόντα», επιχειρώντας να εξηγήσει τη διαφορά στην τιμή και την ποιότητα.

Η επιχειρηματίας τόνισε πως η ομοιότητα που παρατηρείται στις φωτογραφίες δεν συνεπάγεται απαραίτητα ίδια ποιότητα. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβάστε παντού μια φωτογραφία από την κινέζικη εταιρεία, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μία εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας».

Η ελληνική παραγωγή και το κόστος

Στο πλαίσιο της απάντησής της, η Ιωάννα Τούνη διευκρίνισε ότι τα ρούχα της εταιρείας της, της Bubblegun, σχεδιάζονται και ράβονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Αυτό το γεγονός, όπως εξήγησε, αποτελεί βασικό παράγοντα για το αυξημένο κόστος παραγωγής σε σύγκριση με τις μαζικές εισαγωγές προϊόντων από την Ασία.

Η επιχειρηματίας υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας της στην ελληνική παραγωγή, δηλώνοντας: «Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, μία εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως το προϊόν μας είναι made in Greece».

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα διακινδύνευε την αξιοπιστία της, δεδομένου ότι βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο: «Μιλάμε για μένα τώρα που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα. Οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δε θα ρισκάραμε με τίποτα να παρουσιάζω κάτι made in Greece ενώ δεν είναι».

Η παγκοσμιοποίηση και η ομοιότητα σχεδίων

Η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε επίσης στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, εξηγώντας ότι η ύπαρξη παρόμοιων προϊόντων στην αγορά είναι κάτι λογικό και συνηθισμένο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, «υπάρχει η παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλοι οίκοι και οι μικρότερες εταιρείες τα παίρνουν, κάνουνε διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο».

Για να ενισχύσει το επιχείρημά της, χρησιμοποίησε παραδείγματα από την καθημερινότητα της μόδας. «Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μια βελουτέ φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μια αντίστοιχη βελουτέ φόρμα, όπως θα βγάλουμε ένα μαύρο κοστούμι και θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κοστούμι κάπου αλλού. Είναι λογικό μια τεράστια πλατφόρμα όπως αυτή και λοιπά να έχουν μία αντίστοιχη γούνα με τη δική μας» δήλωσε η ίδια.

Δύο διαφορετικά προϊόντα και η δικαιολόγηση της τιμής

Η Ιωάννα Τούνη επέμεινε στη θέση της ότι η γούνα της δικής της εταιρείας δικαιολογεί απόλυτα την τιμή των 249 ευρώ, λόγω της ποιότητας και του τρόπου παραγωγής της. Ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα, παρά την οπτική ομοιότητα με τα φθηνότερα κομμάτια που κυκλοφορούν.

Μάλιστα, κάλεσε τους χρήστες να διαπιστώσουν οι ίδιοι τη διαφορά, λέγοντας: «Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος σου γιατί δε θα με πιστεύεις: Λοιπόν, μπορείς να μπεις να δεις τις φωτογραφίες αυτές που μόνος σου δημοσιεύεις και θα παρατηρήσεις εκεί πέρα για αρχή… Καλά εντάξει, πέρα από το καρτελάκι εδώ πέρα π».

Με πληροφορίες από: Newsit