Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει αλλαγή στο όριο ηλικίας συναίνεσης

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αναθεώρησης της νομοθεσίας που αφορά το όριο ηλικίας σεξουαλικής συναίνεσης. Η συζήτηση αυτή πυροδοτήθηκε από τη δημόσια καταγγελία της Μία Λάτερ, η οποία κατηγόρησε τον καταδικασμένο κωμικό Ράσελ Μπραντ για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα όταν η ίδια ήταν μόλις 16 ετών. Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός, Λουίζ Χέιγκ, δήλωσε ότι η μαρτυρία της Λάτερ καθιστά επιβεβλημένη την εξέταση της θέσπισης ενός κλιμακωτού ορίου ηλικίας για την προστασία των εφήβων.

Εξέταση της νομοθεσίας για τη σεξουαλική συναίνεση

Η βρετανική κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει τη νομοθεσία σχετικά με το όριο ηλικίας για τη σεξουαλική συναίνεση. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται ως άμεση συνέπεια της δημόσιας εξομολόγησης μιας γυναίκας, της Μία Λάτερ, η οποία αποφάσισε να παραιτηθεί από το δικαίωμα της ανωνυμίας της. Η Λάτερ κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον ηθοποιό Ράσελ Μπραντ, όταν εκείνη ήταν 16 ετών.

Η Λουίζ Χέιγκ, η οποία εκτελεί χρέη αναπληρώτριας πρωθυπουργού, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ιστορίας της Λάτερ. Συγκεκριμένα, δήλωσε σε συνέντευξή της ότι η «σπαρακτική ιστορία» της Μία Λάτερ καθιστά επιβεβλημένη την εξέταση μιας αλλαγής στη νομοθεσία. Η κυβέρνηση φαίνεται να είναι πρόθυμη να εξετάσει τις προτάσεις για τη θέσπιση ενός κλιμακωτού ορίου ηλικίας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων.

Η δημόσια καταγγελία της Μία Λάτερ

Η Μία Λάτερ, η οποία είναι σήμερα 37 ετών, προχώρησε σε μια δημόσια καταγγελία κατά του Ράσελ Μπραντ, ενός καταδικασμένου κωμικού. Η ίδια κατήγγειλε ότι εξαναγκάστηκε σε στοματικό σεξ από τον Μπραντ όταν ήταν έφηβη, σε ηλικία 16 ετών, ενώ ο ηθοποιός ήταν τότε 30 ετών. Η Λάτερ επέλεξε να αποκαλύψει την ταυτότητά της, παραιτούμενη από το δικαίωμα της ανωνυμίας της, προκειμένου να φέρει το θέμα στο προσκήνιο.

Πριν από τη δημόσια αποκάλυψη της ταυτότητάς της, η Μία Λάτερ αναφερόταν με το ψευδώνυμο «Άλις» σε προηγούμενα ρεπορτάζ των Sunday Times, καθώς και στο ντοκιμαντέρ «Dispatches» του Channel 4. Η απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά και με το όνομά της έχει δώσει νέα διάσταση στις συζητήσεις γύρω από τη νομοθεσία περί σεξουαλικής συναίνεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το αίτημα για κλιμακωτό όριο ηλικίας

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Sunday Times, η Μία Λάτερ ζήτησε την καθιέρωση ενός κλιμακωτού ορίου ηλικίας συναίνεσης. Αυτή η ρύθμιση θα καθιστούσε παράνομες τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 16 και 17 ετών. Η πρότασή της στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των νέων, αναγνωρίζοντας την ευαλωτότητά τους σε αυτές τις ηλικίες.

Η Λάτερ εξέφρασε την έκπληξή της για το γεγονός ότι, όποτε επανέρχονται στην επικαιρότητα ειδήσεις για τον Ράσελ Μπραντ, τα σχόλια συχνά εστιάζουν στη σχέση του με μια 16χρονη. Όπως επεσήμανε, «Αυτό δεν είναι το πιο ειδεχθές κομμάτι. Γιατί όμως είναι αυτό το σημείο στο οποίο κολλάνε συλλογικά όλοι;». Πρόσθεσε ότι θεωρεί πως υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται στους ενήλικες να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με παιδιά, δηλαδή με κάποιον κάτω των 18 ετών, χαρακτηρίζοντας αυτή την αλλαγή ως κάτι που «πραγματικά δεν μοιάζει με ένα γιγάντιο άλμα».

Οι δηλώσεις της αναπληρώτριας πρωθυπουργού

Η Λουίζ Χέιγκ, αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Βρετανίας, τόνισε τη σημασία του να ακουστούν οι φωνές των θυμάτων. «Πρέπει να ακούσουμε τη Μία και άλλα θύματα σαν κι αυτήν που έχουν περάσει αυτές τις εμπειρίες, επειδή είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς, ως νομοθέτες, η δική τους εμπειρία να βρίσκεται στο επίκεντρο όσων εξετάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναγνώρισε ότι η αλλαγή του ορίου ηλικίας συναίνεσης θα αποτελούσε ένα «τεράστιο βήμα», αλλά ταυτόχρονα υποστήριξε ότι «αξίζει να εξεταστεί ενδελεχώς και με προσοχή». Η ίδια πρόσθεσε ότι μπορεί να καταλάβει απόλυτα γιατί η Μία Λάτερ ζητεί αυτή την αλλαγή, δείχνοντας την κυβερνητική διάθεση για σοβαρή εξέταση του θέματος.

Η ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την τρέχουσα βρετανική νομοθεσία, οι ενήλικες, ανεξαρτήτως ηλικίας, επιτρέπεται νομίμως να έχουν σεξουαλικές επαφές με εφήβους ηλικίας 16 και 17 ετών. Αυτή η διάταξη είναι το επίκεντρο της συζήτησης και των αιτημάτων για αλλαγή, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν παρέχει επαρκή προστασία στους ανήλικους.

Η Μία Λάτερ, με την καταγγελία της και την πρότασή της για κλιμακωτό όριο, επιδιώκει να αναδείξει αυτό το κενό στη νομοθεσία. Η ίδια πιστεύει ότι η συλλογική αντίληψη είναι πως οι ενήλικες δεν θα έπρεπε να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άτομα κάτω των 18 ετών, και ότι η προσαρμογή του νόμου σε αυτή την αντίληψη δεν είναι ένα μεγάλο άλμα για την κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Enikos