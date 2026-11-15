Ο πρωθυπουργός θέτει σκληρά διλήμματα για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει σκληρά διλήμματα, απευθυνόμενος τόσο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όσο και στους αναποφάσιστους πολίτες. Οι δηλώσεις του, που συνδέουν το εκλογικό αποτέλεσμα με το προσωπικό του πολιτικό μέλλον, έρχονται σε μια περίοδο που η δημοσκοπική βελόνα για το κόμμα παραμένει σταθερά γύρω στο 25% στην πρόθεση ψήφου.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το 25% αποτελεί ένα κρίσιμο όριο, κάτω από το οποίο θα θεωρούσε το αποτέλεσμα κακό για τη Νέα Δημοκρατία, δηλώνοντας πως δεν θα δίσταζε να αναλάβει τις ευθύνες του. Παράλληλα, συνέδεσε το τέλος της πρωθυπουργίας του με το τέλος της κοινοβουλευτικής του διαδρομής, σηματοδοτώντας μια σαφή τοποθέτηση για την επόμενη ημέρα.

Η δημοσκοπική εικόνα και οι στόχοι

Η Νέα Δημοκρατία βλέπει τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη πέριξ του 25% (±2%) στην πρόθεση ψήφου εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό καθιστά σαφές ότι ο εκπεφρασμένος στόχος για νέα αυτοδυναμία στις εκλογές και τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία δεν μπορεί να θεωρηθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, εφικτός.

Παρόλο που η εκτίμηση ψήφου δίνει στη «γαλάζια» παράταξη το πολυπόθητο 30%+, οι πληροφορίες από το Μαξίμου και την Πειραιώς αναφέρουν ότι για το επιτελείο του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Μητσοτάκη, το μόνο χειροπιαστό νούμερο είναι αυτό της πρόθεσης ψήφου. Το συγκεκριμένο ποσοστό απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό, ειδικά με δεδομένο ότι ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος για τους πολίτες και, κατ' επέκταση, για την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανές ότι έχουν ήδη επέλθει αλλαγές στην προεκλογική στρατηγική του κόμματος.

Οι δηλώσεις στο συνέδριο Greece Talks

Μια ιδέα για αυτές τις αλλαγές στη στρατηγική δόθηκε από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον δημοσιογράφο Αντώνη Σρόιτερ, στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks. Εκεί, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε τη Νέα Δημοκρατία ως ένα κόμμα που, για διάφορους λόγους, δεν μπορεί να συνεργαστεί με τα κόμματα στα δεξιά της, ούτε προφανώς με τα κόμματα της Αριστεράς.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο μόνος δυνητικός σύμμαχος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, το ΠΑΣΟΚ, έχει αρνηθεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης την προτίμησή του για τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, εξηγώντας ότι τις θεωρεί πιο αποτελεσματικές και πιο γρήγορες στη λήψη αποφάσεων. Αυτές οι θέσεις του κ. Μητσοτάκη είναι γνωστές εδώ και καιρό.

Το όριο του 25% και η πολιτική ευθύνη

Αυτή τη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνδύασε τις απόψεις του με το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αν τα ποσοστά του κόμματος πέσουν κάτω από το 25%. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, συνδυάζοντας το τέλος της πρωθυπουργίας του με το τέλος και της πολιτικής του καριέρας. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως πρωθυπουργός, θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή».

Σχετικά με το όριο του 25%, ο πρωθυπουργός τόνισε: «όπως έχουμε τα οφέλη, αν έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, και επιζητούμε την αναγνώριση, έτσι πρέπει να επιζητούμε και την κριτική, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν τον έθεσα εγώ τον στόχο, μου ετέθη το ερώτημα για το ποσοστό αυτό. Ναι, θεωρώ ότι σίγουρα, αν ήμασταν κάτω από το 25% θα ήταν ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα για τη Ν.Δ. και δεν θα δίσταζα καθόλου να αναλάβω τις ευθύνες μου».

Προηγούμενες τοποθετήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα

Εδώ πρέπει να υπενθυμιστεί ότι πριν από έναν μήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε παρόμοια ερώτηση, είχε δηλώσει ότι «ο καθένας – και ο αρχηγός – κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα, το οποίο φέρνει στις εκλογές».

Είχε προσθέσει τότε ότι «αν έφερνα 25% στις εκλογές καλά θα έκαναν να τα έλεγαν αυτά», αναφερόμενος στην κριτική που θα δεχόταν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η επανάληψη και η περαιτέρω εξειδίκευση των δηλώσεων αυτών αναδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει ο πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο εκλογικό όριο και τις συνέπειές του για την πολιτική του πορεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki