Δημήτρης Κουτσούμπας: «Ρώτησα την AI γιατί δεν βγαίνει ο μήνας και βραχυκύκλωσα τη Microsoft»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), αξιοποίησε το πρόσφατο διεθνές μπλακ άουτ που επηρέασε υπηρεσίες της Microsoft, προκειμένου να αναδείξει ζητήματα που αφορούν τον καπιταλισμό και τη συσσώρευση του πλούτου. Η παρέμβασή του έγινε μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, όπου ο ίδιος αναφέρθηκε στο περιστατικό με χιουμοριστικό τρόπο, συνδέοντας την τεχνολογική δυσλειτουργία με ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές προβληματικές.

Η αφορμή του διεθνούς μπλακ άουτ

Το διεθνές μπλακ άουτ που σημειώθηκε στις υπηρεσίες της Microsoft αποτέλεσε την άμεση αφορμή για την παρέμβαση του Δημήτρη Κουτσούμπα. Το συγκεκριμένο τεχνολογικό συμβάν, το οποίο προσέλκυσε την προσοχή της κοινής γνώμης σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιούργησε ένα ευρύ πεδίο για δημόσιο σχολιασμό και επικοινωνία.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ εκμεταλλεύτηκε τη μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε αυτό το τεχνολογικό πρόβλημα, επιλέγοντας να το συνδέσει με ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. Η αξιοποίηση αυτής της συγκυρίας του επέτρεψε να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό με τα μηνύματά του, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση σε ένα γεγονός που αρχικά φαινόταν καθαρά τεχνολογικό.

Το μήνυμα κατά του καπιταλισμού και της συσσώρευσης πλούτου

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Δημήτρη Κουτσούμπα βρέθηκαν τα μηνύματα που στρέφονται κατά του καπιταλισμού και της συσσώρευσης του πλούτου. Ο ίδιος επέλεξε να αναδείξει την κεντρική ιδεολογική του τοποθέτηση, χρησιμοποιώντας το τεχνολογικό συμβάν ως ένα σημείο αναφοράς για την κριτική του στο υπάρχον οικονομικό σύστημα.

Μέσα από τη δήλωσή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας θέλησε να υπογραμμίσει τις αντιφάσεις που, κατά την άποψή του, χαρακτηρίζουν το σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Τα μηνύματα αυτά εστιάζουν στην ανισότητα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, παρά την εντυπωσιακή τεχνολογική πρόοδο και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει.

Η παρέμβαση μέσω social media

Η επικοινωνία του Δημήτρη Κουτσούμπα πραγματοποιήθηκε μέσω ενός βίντεο, το οποίο ανάρτησε στα social media. Η επιλογή αυτής της πλατφόρμας του έδωσε τη δυνατότητα να απευθυνθεί άμεσα και με σύγχρονο τρόπο σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής επικοινωνίας και την αμεσότητα που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο αυτό, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ παρουσίασε τις απόψεις του, συνδυάζοντας το χιούμορ με την πολιτική κριτική. Η χρήση των social media ως μέσου διάδοσης του μηνύματος υπογραμμίζει την προσπάθεια για άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κοινό, φέρνοντας την πολιτική συζήτηση σε ένα πιο προσιτό και καθημερινό επίπεδο για τους πολίτες.

Ο αστεϊζόμενος διάλογος με την τεχνητή νοημοσύνη

Ένα κεντρικό και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό σημείο της παρέμβασης του Δημήτρη Κουτσούμπα ήταν ο αστεϊζόμενος διάλογος που περιέγραψε ότι είχε με την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Στο βίντεο, ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά την ερώτηση που υποθετικά έθεσε στην AI: «Ρώτησα την AI πώς γίνεται να έχουμε τόση τεχνολογία, τόσο πλούτο, τόσες δυνατότητες, και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα».

Αυτή η υποθετική ερώτηση προς την τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύει την έντονη αντίφαση ανάμεσα στην εντυπωσιακή τεχνολογική εξέλιξη και τις καθημερινές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας χρησιμοποίησε την εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης ως έναν υποθετικό, αλλά παντογνώστη συνομιλητή, για να θέσει ένα καίριο ερώτημα σχετικά με την κατανομή του πλούτου και την ποιότητα ζωής στην σύγχρονη κοινωνία.

Το «βραχυκύκλωμα» της Microsoft

Συνεχίζοντας στον ίδιο χιουμοριστικό τόνο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι, ως απάντηση στην ερώτησή του, «βραχυκύκλωσε η Microsoft». Η φράση αυτή συνδέει με παιγνιώδη τρόπο την υποθετική αντίδραση της τεχνητής νοημοσύνης με το πραγματικό διεθνές μπλακ άουτ που είχε σημειωθεί στις υπηρεσίες της εταιρείας, δημιουργώντας μια άμεση και ευρηματική σύνδεση.

Η δήλωση αυτή, αν και αστεϊζόμενη, λειτούργησε ως μια συμβολική σύνδεση μεταξύ της τεχνολογικής αστοχίας και της αδυναμίας του συστήματος να δώσει απαντήσεις σε θεμελιώδη κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ χρησιμοποίησε το μπλακ άουτ ως μια μεταφορά για τις «δυσλειτουργίες» του καπιταλιστικού συστήματος, όπως τις αντιλαμβάνεται, τονίζοντας ότι ακόμα και η προηγμένη τεχνολογία δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε προβλήματα που θεωρεί δομικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta