Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας για την αποχώρηση των Ολλανδών ειδικών και τη διεκδίκηση 2,5 εκατ. ευρώ

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, τοποθετήθηκε σχετικά με την αποχώρηση Ολλανδών ειδικών μηχανικών από την περιοχή, οι οποίοι είχαν αναλάβει την εκπόνηση μελετών για αντιπλημμυρικά έργα. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την εγκατάστασή τους πριν από περίπου δύο χρόνια, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων όπως αυτά μετά την κακοκαιρία Daniel. Ο κ. Κουρέτας απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση για αυτή την εξέλιξη, ενώ παράλληλα οι Ολλανδοί διεκδικούν εξώδικα ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο.

Η αποχώρηση των Ολλανδών ειδικών από τη Θεσσαλία

Η υπόθεση των Ολλανδών ειδικών μηχανικών που είχαν αναλάβει την εκπόνηση μελετών για αντιπλημμυρικά έργα στη Θεσσαλία, έλαβε νέα τροπή με την τοποθέτηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την εγκατάσταση αυτών των ειδικών στην περιοχή πριν από περίπου δύο χρόνια, με τον βασικό στόχο να μην αντιμετωπίσει ξανά η Περιφέρεια φαινόμενα παρόμοια με αυτά που προκλήθηκαν μετά την κακοκαιρία Daniel. Ωστόσο, όπως φαίνεται, οι Ολλανδοί ήλθαν, είδαν και απήλθαν, με την αποχώρησή τους να έχει γίνει επί της ουσίας εδώ και καιρό.

Ο κ. Κουρέτας, ο οποίος διετέλεσε και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εξέφρασε την άποψη ότι η αρχική τους παρουσία δεν ήταν απαραίτητη. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «δεν υπήρχε λόγος να έρθουν οι Ολλανδοί», υποστηρίζοντας πως «οι Έλληνες μπορούν καλύτερα» να διαχειριστούν τέτοιου είδους έργα και μελέτες. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την κριτική στάση του περιφερειάρχη απέναντι στην επιλογή της κυβέρνησης να αναθέσει το έργο σε ξένους ειδικούς.

Ευθύνες για τις καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, δεν δίστασε να ρίξει τις ευθύνες για την εξέλιξη αυτή και την αποχώρηση των Ολλανδών ειδικών στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση στη δημοπράτηση των μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων που είναι απαραίτητα για την προστασία της περιοχής, δεν μπορεί να αποδοθεί στην ολλανδική πλευρά. Η τοποθέτησή του είναι σαφής ως προς την απόδοση ευθυνών για την πορεία των έργων.

Ειδικότερα, ο κ. Κουρέτας επισήμανε ότι «δεν φταίνε οι Ολλανδοί, φταίει το υπουργείο» για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Αυτή η δήλωση υποδεικνύει ότι, κατά την άποψή του, η ευθύνη για την μη πρόοδο των έργων βαραίνει την ελληνική πλευρά και συγκεκριμένα το αρμόδιο υπουργείο. Επιπλέον, ο περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια μακροχρόνια έλλειψη, αναφέροντας ότι επί 25 χρόνια η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν διέθετε τις απαραίτητες αντιπλημμυρικές μελέτες, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη και επείγουσα.

Εξώδικη διεκδίκηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο

Πέρα από την αποχώρηση των Ολλανδών ειδικών και τις δηλώσεις του περιφερειάρχη, η υπόθεση περιλαμβάνει και μια σημαντική οικονομική διάσταση. Οι Ολλανδοί ανάδοχοι προχώρησαν σε εξώδικη διεκδίκηση ποσού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο. Αυτή η διεκδίκηση αποτελεί το «κερασάκι στην τούρτα» της όλης κατάστασης, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας και διαφωνίας.

Το ελληνικό Δημόσιο, από την πλευρά του, έχει τη δική του θέση σχετικά με αυτή τη διεκδίκηση. Αναφέρει ότι οι ανάδοχοι δεν έχουν παραδώσει το σύνολο των πρόσθετων μελετών που προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Σύμφωνα με το ελληνικό Δημόσιο, η παράδοση αυτών των μελετών αποτελεί προϋπόθεση για την εξόφληση του διεκδικούμενου ποσού, κάτι που σημαίνει ότι η μη ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από τους Ολλανδούς δικαιολογεί τη μη καταβολή των χρημάτων.

Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί των δύο πλευρών

Η διαφωνία μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και των Ολλανδών αναδόχων βασίζεται σε αντικρουόμενους ισχυρισμούς σχετικά με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. Οι Ολλανδοί, από την πλευρά τους, ισχυρίζονται ότι η αδυναμία τους να ολοκληρώσουν τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλεται σε παράγοντες που δεν ήταν υπό τον έλεγχό τους. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι δεν τους παρασχέθηκαν εγκαίρως τα αναγκαία δεδομένα από τις ελληνικές υπηρεσίες.

Αυτή η έλλειψη έγκαιρης παροχής δεδομένων, σύμφωνα με τους Ολλανδούς, είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών που προβλέπονταν στη σύμβαση. Έτσι, η κάθε πλευρά παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση των ειδικών και στην οικονομική διεκδίκηση, δημιουργώντας ένα περίπλοκο τοπίο ευθυνών και απαιτήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki