Ο Χάρης Δούκας καταγγέλλει τη φιλοκυβερνητική πλειοψηφία της ΚΕΔΕ

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της φιλοκυβερνητικής πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ, με αφορμή όσα διαδραματίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Ένωσης στην Καλαμάτα. Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Στο Καρφί», υπό τον τίτλο «Υποταγή ή διεκδίκηση», ο κ. Δούκας καταγγέλλει ότι η ΚΕΔΕ μετατράπηκε σε «προθάλαμο του Μαξίμου». Παράλληλα, επαναφέρει την πρόταση για πανελλαδική κινητοποίηση στις 25 Νοεμβρίου, με κλείσιμο των δήμων, θέτοντας το δίλημμα ανάμεσα στη διεκδίκηση και την υποταγή.

Η κριτική του δημάρχου Αθηναίων για την ΚΕΔΕ

Ο Χάρης Δούκας κατηγορεί την πλειοψηφία της ΚΕΔΕ ότι επέλεξε να λειτουργήσει ως «προθάλαμος του Μαξίμου». Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλειοψηφία απέφυγε να συγκρουστεί με την κυβερνητική πολιτική. Ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι αυτή η πολιτική οδηγεί τους δήμους σε οικονομική ασφυξία και θεσμική απαξίωση.

Η κριτική του κ. Δούκα εκφράστηκε μέσα από το άρθρο του στην εφημερίδα «Στο Καρφί». Ο χαρακτηριστικός τίτλος του άρθρου του, «Υποταγή ή διεκδίκηση», υπογραμμίζει το δίλημμα που, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζει η Αυτοδιοίκηση.

Το συνέδριο της Καλαμάτας και οι «δύο γραμμές»

Μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα που χαρακτηρίστηκαν «απαράδεκτα» στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, ο κ. Δούκας τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν τη φιλοκυβερνητική πλειοψηφία σε αυτές τις συμπεριφορές. Όπως αναφέρει, μέσα στο Συνέδριο υπήρξε ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση.

Αυτή η αντιπαράθεση αφορούσε δύο ριζικά διαφορετικές «γραμμές» για την Αυτοδιοίκηση και το μέλλον της. Από τη μία πλευρά, βρισκόταν η φιλοκυβερνητική πλειοψηφία, η οποία, κατά τον δήμαρχο Αθηναίων, δεν δίστασε να μετατρέψει την ΚΕΔΕ σε προθάλαμο του Μαξίμου.

Η αγνόηση των αιτημάτων και το ψήφισμα της πλειοψηφίας

Ο Χάρης Δούκας καταγγέλλει ότι, ενώ στις ομιλίες τους οι Σύνεδροι παρουσίασαν την ανησυχία και την αγανάκτησή τους για τη ζοφερή εικόνα των Δήμων και την απαξίωση της Αυτοδιοίκησης, το ψήφισμα της πλειοψηφίας αγνόησε επιδεικτικά αυτές τις ανησυχίες. Το ψήφισμα που έφερε η πλειοψηφία χαρακτηρίζεται ως ένας «απέραντος κατάλογος αιτημάτων χωρίς ιεράρχηση, χωρίς στοχεύσεις και προτεραιότητες».

Επιπλέον, ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι η πλειοψηφία πρότεινε να γίνουν κινητοποιήσεις την ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού. Αυτό, κατά τον κ. Δούκα, σημαίνει ότι οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιούνταν «όταν όλα θα έχουν τελειώσει», υπονοώντας ότι ο σκοπός ήταν να μη στεναχωρηθούν οι κυβερνώντες.

Καταγγελίες για σιωπή και αφαίρεση αρμοδιοτήτων

Ο Χάρης Δούκας ασκεί κριτική στην πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, δηλώνοντας ότι δεν είχε ούτε το θάρρος να δείξει και να καταδικάσει τον υπεύθυνο για τα σημερινά αδιέξοδα που βιώνουν οι δήμοι. Ο ίδιος προσδιορίζει ως υπεύθυνη την κυβέρνηση και την πολιτική της.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, τα μέλη της πλειοψηφίας ανέχονται να σιωπούν απέναντι στις συνεχείς επιθέσεις της κυβέρνησης και την αφαίρεση αρμοδιοτήτων, αρκούμενοι σε «αερολογίες». Επιπλέον, ο κ. Δούκας σημειώνει ότι δεν σχολίασαν ούτε την απαξιωτική δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος «έστειλε ευθέως την επίλυση των προβλημάτων μας στις καλένδες».

Πρόταση για πανελλαδική κινητοποίηση

Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής, ο Χάρης Δούκας επαναφέρει την πρότασή του για πανελλαδική κινητοποίηση των δήμων. Η προτεινόμενη ημερομηνία για αυτή την κινητοποίηση είναι η 25η Νοεμβρίου, με το κλείσιμο των δήμων να αποτελεί την κύρια μορφή διαμαρτυρίας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει εκ νέου το δίλημμα «Υποταγή ή διεκδίκηση», καλώντας σε μια στάση που θα εκφράζει τις πραγματικές ανάγκες και ανησυχίες της Αυτοδιοίκησης, απέναντι σε αυτό που περιγράφει ως κυβερνητική πολιτική που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και θεσμική απαξίωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki