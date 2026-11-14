Εκατομμύρια ευρώ ξεθάφτηκαν από δάση στην Ουγγαρία: Έρευνα για διαφθορά με εμπλοκή πρώην υπουργού

Περισσότερα από 17,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά εντόπισαν οι ουγγρικές αρχές, κρυμμένα σε δάση, αποθήκες και αγροτικά κτίρια, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση δωροδοκίας. Η έρευνα αφορά τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης Μίκλος Σέστακ, ο οποίος είχε διατελέσει μέλος της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Οι επιχειρήσεις των αρχών πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 13 Νοεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Ουγγαρίας, με τη δημοσιοποίηση βίντεο να δείχνει ερευνητές να σκάβουν το έδαφος για να ανασύρουν δεσμίδες χαρτονομισμάτων.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη των μετρητών

Οι ουγγρικές αρχές, στο πλαίσιο των συντονισμένων ερευνών, εντόπισαν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, φτάνοντας σύμφωνα με ορισμένους υπολογισμούς τα 17,7 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά βρέθηκαν σε διάφορες μορφές νομισμάτων, συγκεκριμένα 5.071.632.000 ουγγρικά φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια.

Τα μετρητά ήταν κρυμμένα σε ποικίλες τοποθεσίες, γεγονός που παραπέμπει σε αστυνομική ταινία. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν θαμμένα σε δασικές εκτάσεις, κρυμμένα μέσα σε αγροτικά κτίρια και αποθήκες, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες. Ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων ήταν επίσης φυλαγμένο σε ένα χρηματοκιβώτιο μεγάλης αξίας, το οποίο εντοπίστηκε σε μια απομονωμένη τοποθεσία.

Οι επιχειρήσεις των αρχών και οι περιοχές των ερευνών

Οι έρεβες διεξήχθησαν την Πέμπτη και την Παρασκευή, δηλαδή στις 12 και 13 Νοεμβρίου, από την Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων της Ουγγαρίας (NVVH). Η υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συστάθηκε από τη νέα κυβέρνηση της χώρας.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, αλλά επεκτάθηκαν και σε δάση και απομονωμένες περιοχές. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες στη Βουδαπέστη, την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, καθώς και στις επαρχίες Πέστη, Μπέκε και Νόγκραντ. Στα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καταγράφονται οι ερευνητές να σκάβουν το έδαφος, χρησιμοποιώντας ακόμα και φτυάρια, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν και να ανασύρουν τα κρυμμένα χαρτονομίσματα.

Η εμπλοκή του πρώην υπουργού και οι πολιτικές αντιδράσεις

Η υπόθεση διαφθοράς αφορά τον Μίκλος Σέστακ, ο οποίος διετέλεσε πρώην υπουργός Ανάπτυξης στην κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν. Οι ερευνητές υποπτεύονται τον πρώην υπουργό ότι δέχτηκε δωροδοκίες σε σχέση με την ανάθεση κυβερνητικών συμβάσεων. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη χώρα, καθώς αφορά ένα πρώην κυβερνητικό στέλεχος και εξελίσσεται μετά την αλλαγή κυβέρνησης στην Ουγγαρία.

Η καταμέτρηση των χρημάτων και η κατάθεσή τους στο Δημόσιο

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και την κατάσχεση των τεράστιων χρηματικών ποσών, τα κατασχεθέντα χρήματα κατατέθηκαν στο ουγγρικό Δημόσιο Ταμείο. Η διαδικασία καταμέτρησης των χαρτονομισμάτων αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική.

Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Οικονομικών της χώρας, Άντρας Κάρμαν, χρειάστηκαν 12 υπάλληλοι του Δημοσίου οκτώ ολόκληρες ώρες για να μετρήσουν όλα τα χαρτονομίσματα. Για την ολοκλήρωση αυτής της επίπονης διαδικασίας, χρησιμοποιήθηκαν πέντε ειδικά μηχανήματα καταμέτρησης, υπογραμμίζοντας τον όγκο των μετρητών που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit