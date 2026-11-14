Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητά την παραίτηση ή αποπομπή του Νίκου Τσάφου

Την παραίτηση ή την αποπομπή του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος έθεσε ένα «τεράστιο θέμα ηθικής» για τον υφυπουργό, επικαλούμενος την κατοχή ομολόγων ενεργειακής εταιρείας και επενδυτικές κινήσεις σε fund που συνδέεται με εταιρεία προώθησης αγωγού.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξέφρασε την απορία του για το «θράσος» του κ. Τσάφου, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Ο κ. Βελόπουλος καλεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να λάβει άμεσα θέση και να προχωρήσει στην αποπομπή του υφυπουργού, εάν ο ίδιος δεν παραιτηθεί.

Οι αιτιάσεις για τα ομόλογα ενεργειακής εταιρείας

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρθηκε στην κατοχή ομολόγων ενεργειακής εταιρείας από τον Νίκο Τσάφο, επισημαίνοντας ότι ο υφυπουργός δήλωσε πως τα πούλησε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι είναι γνωστό πως τα ομόλογα αυτά αγοράστηκαν το 2017.

Επιπλέον, ο κ. Βελόπουλος υπογράμμισε ότι πριν ο κ. Τσάφος γίνει υφυπουργός, διετέλεσε σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα ενέργειας. Κατά συνέπεια, όπως ανέφερε, ως σύμβουλος ενέργειας διέθετε ομόλογα εταιρείας ενέργειας η οποία λάμβανε δουλειές στην Ελλάδα, δημιουργώντας, κατά τον ίδιο, ένα ζήτημα ηθικής τάξης.

Επένδυση σε fund και ο αγωγός προς την Τουρκία

Παράλληλα με το θέμα των ομολόγων, ο κ. Βελόπουλος έθεσε και ένα δεύτερο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρεται να επενδύει σε ένα fund. Το συγκεκριμένο fund, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, είναι μέτοχος εταιρείας που προωθεί έναν αγωγό.

Ο αγωγός αυτός, όπως δήλωσε ο κ. Βελόπουλος, κατευθύνεται προς την «εχθρική Τουρκία» και θεωρείται ότι πλήττει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Ο συνδυασμός αυτών των δύο καταστάσεων, είτε η μία είτε η άλλη, δημιουργεί, κατά τον κ. Βελόπουλο, ένα «τεράστιο θέμα ηθικής» για τον Νίκο Τσάφο.

Η έκκληση για άμεση παραίτηση ή αποπομπή

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε με έμφαση την απαίτησή του για άμεση παραίτηση του Νίκου Τσάφου. Εναλλακτικά, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προχωρήσει στην αποπομπή του υφυπουργού.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πραγματικά απορούμε με το θράσος του κύριου Τσάφου» και πρόσθεσε ότι «είτε το πρώτο που είναι βέβαιο ότι ισχύει είτε το δεύτερο, προκύπτει τεράστιο θέμα ηθικής για τον Τσάφο ο οποίος πρέπει τώρα να παραιτηθεί ή να τον διώξει ο πρωθυπουργός».

Απουσία από ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, αλλά επίσης σχετικό με τις κινήσεις του Κυριάκου Βελόπουλου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε ανακοινώσει σε προηγούμενη ανάρτησή του ότι δεν θα δήλωνε «παρών» σε μια προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Η συνάντηση αυτή αφορούσε την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητούνταν ήταν και οι εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Με πληροφορίες από: Enikos