Ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν θα παραστεί στην ενημέρωση Γεραπετρίτη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανακοίνωσε την απόφασή του να μην παραστεί στην επικείμενη ενημέρωση που θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Η ενημέρωση αφορά το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο κ. Βελόπουλος εξέφρασε έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Η άρνηση συμμετοχής και οι αρχικές ενστάσεις

Στη δήλωσή του, ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης έκανε λόγο για «προαναγγελθέν φιάσκο», υπογραμμίζοντας τις ενστάσεις του σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της ενημέρωσης. Επιπλέον, χαρακτήρισε την όλη διαδικασία ως «επικοινωνιακή φαρσοκωμωδία», αμφισβητώντας τον ουσιαστικό της χαρακτήρα και τις προθέσεις πίσω από αυτήν.

Ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι η απόφασή του να μην προσέλθει στο Υπουργείο Εξωτερικών πηγάζει από τη διαφωνία του με τη μεθοδολογία που ακολουθείται για ένα τόσο σημαντικό εθνικό θέμα. Η κριτική του εστιάζει στην έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης και διαλόγου, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται.

Ενστάσεις για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης

Ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε με σαφήνεια ότι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι καλούνται να παραστούν στην ενημέρωση, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν το πλήρες και αναλυτικό περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, θα τους δοθεί μόνο ένα περίγραμμά της, γεγονός που, κατά την άποψή του, περιορίζει σημαντικά την ουσιαστική κατανόηση του θέματος.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, όπως την περιέγραψε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δεν επιτρέπει κανέναν ουσιαστικό έλεγχο ή παρέμβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου. Ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα μείζον εθνικό ζήτημα, για το οποίο απαιτείται πλήρης πρόσβαση στις πληροφορίες και δυνατότητα επεξεργασίας, κάτι που δεν προβλέπεται με τον προτεινόμενο τρόπο ενημέρωσης.

Η ρηματική διακοίνωση ως «εγκληματικό λάθος» και οι συνέπειες της παρουσίας

Στο πλαίσιο της κριτικής του, ο Κυριάκος Βελόπουλος προχώρησε σε έναν ιδιαίτερα σκληρό χαρακτηρισμό της ρηματικής διακοίνωσης, αποκαλώντας την «εγκληματικό λάθος». Αυτή η φράση υποδηλώνει την απόλυτη διαφωνία του με το περιεχόμενο ή/και τους χειρισμούς που αφορούν το συγκεκριμένο έγγραφο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξήγησε περαιτέρω την άρνησή του να παραστεί, δηλώνοντας ότι η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπό αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσε να ερμηνευθεί λανθασμένα. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι μια τέτοια παρουσία θα μπορούσε να εκληφθεί ως σιωπηρή αποδοχή των κυβερνητικών χειρισμών επί του θέματος, κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμεί να συμβεί.

Κριτική προς τα υπόλοιπα κόμματα και η ξεκάθαρη στάση της Ελληνικής Λύσης

Ο Κυριάκος Βελόπουλος επέκρινε επίσης τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στην ενημέρωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία τους σε αυτή τη διαδικασία θα λειτουργήσει ως νομιμοποίηση ενός τρόπου ενημέρωσης που, όπως ισχυρίζεται, δεν προσφέρει τη δυνατότητα διόρθωσης τυχόν λαθών ή ουσιαστικής παρέμβασης στο περιεχόμενο του μείζονος εθνικού ζητήματος.

Ο κ. Βελόπουλος τόνισε ότι η στάση της Ελληνικής Λύσης είναι ξεκάθαρη και δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με διαδικασίες που θεωρεί προσχηματικές. Χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική φράση, δήλωσε: «Γλάστρες εμείς και δεκανίκια δεν γινόμαστε», υπογραμμίζοντας την άρνησή του να συμμετάσχει σε μια ενημέρωση που, κατά την εκτίμησή του, θα περιορίσει τον ρόλο των πολιτικών αρχηγών σε απλούς παρατηρητές χωρίς ουσιαστική δυνατότητα παρέμβασης ή ελέγχου. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την έντονη διαφωνία του με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis