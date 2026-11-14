Μητσοτάκης στη Wall Street Journal: Στόχος ανάπτυξη με διπλάσιο ρυθμό από την ευρωζώνη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στην αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal και στον δημοσιογράφο Γκόρντον Φέρκλοου, όπου περιέγραψε την επιδίωξη της Ελλάδας να διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον διπλάσιους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια. Κεντρικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η αύξηση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Στη συνέντευξη, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Η οικονομική στρατηγική και οι στόχοι

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την επιδίωξη της κυβέρνησης για τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιοι από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Αυτή η στρατηγική αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου, μέσω της αύξησης των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα την οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης με τις εθνικές εκλογές του 2027. Η πρότασή του προς τους πολίτες περιλαμβάνει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, ο οποίος θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις, στην απασχόληση και στην περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων.

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας και οι προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές. Ανέφερε επίσης ότι η χώρα καταγράφει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με την ευρωζώνη και ότι μειώνει με ταχύτητα το δημόσιο χρέος της.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι θετικές μακροοικονομικές επιδόσεις δεν έχουν ακόμα αποτυπωθεί στον βαθμό που θα επιθυμούσε στην καθημερινότητα των πολιτών. Παραδέχθηκε ότι οι μισθοί παραμένουν σχετικά χαμηλοί και ότι η ακρίβεια αποτελεί την κυριότερη ανησυχία για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε μακροοικονομικό επίπεδο έχουμε εξαιρετικές επιδόσεις, θέλω αυτό να μετουσιωθεί σε καλύτερη ζωή για τους απλούς πολίτες. Έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο; Η ειλικρινής απάντηση είναι όχι, δεν είμαστε εκεί όπου θέλω να είμαστε».

Παράγοντες ανάκαμψης και κριτική

Η συνέντευξη επικεντρώθηκε εκτενώς στη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση χρέους, καθώς και στα διδάγματα που μπορεί να αντλήσει η υπόλοιπη Ευρώπη από την εμπειρία της Ελλάδας. Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις μεταρρυθμίσεις ως τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάκαμψη της χώρας.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη διαχείριση της κρίσης χρέους. Η κριτική αυτή υπογράμμισε τις διαφορές στην προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής κατά την περίοδο της κρίσης.

Διεθνείς κίνδυνοι και μελλοντικές προτεραιότητες

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Γαλλία, καθώς και στους κινδύνους που προκύπτουν από τον πόλεμο, τις αυξημένες τιμές της ενέργειας και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Αυτό που προτείνω στον ελληνικό λαό είναι ένα είδος νέου συμβολαίου, στο πλαίσιο του οποίου θα θέσουμε ως στόχο την ανάπτυξη με ρυθμό τουλάχιστον διπλάσιο από αυτόν της υπόλοιπης ευρωζώνης». Η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την αύξηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis