Η Σερίνα Γουίλιαμς «διέλυσε» influencer σε tie break, δεν παραχώρησε ούτε έναν πόντο

Η Σερίνα Γουίλιαμς επέστρεψε στο κορτ για να αντιμετωπίσει τον γνωστό influencer IShowSpeed, παραδίδοντάς του ένα ιδιαίτερο μάθημα τένις. Η Αμερικανίδα, κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam στο απλό, κατάφερε να τον νικήσει χωρίς να του παραχωρήσει ούτε έναν πόντο κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού tie break, παρόλο που του είχε δώσει προβάδισμα έξι πόντων.

Η επιστροφή της Γουίλιαμς και η πρόκληση

Η Σερίνα Γουίλιαμς φέτος επέστρεψε στα κορτ του τένις, και παρόλο που δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία, παραμένει μία από τις κορυφαίες αθλήτριες όλων των εποχών στο τένις. Η 45χρονη πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αποδείχθηκε σαφώς ικανότερη από τον μέσο άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, στην πρόσφατη αναμέτρησή της.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Φλόριντα, στο πλαίσιο της σειράς του YouTube «Speed Goes Pro». Σε αυτή τη σειρά, ο Αμερικανός influencer IShowSpeed δοκιμάζει τις ικανότητές του απέναντι σε καταξιωμένους αθλητές, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στο κοινό του.

Η προετοιμασία του IShowSpeed

Πριν αντιμετωπίσει την Σερίνα Γουίλιαμς, ο IShowSpeed ακολούθησε μια εντατική προετοιμασία. Ο παρουσιαστής προπονήθηκε αρχικά με τον παρτενέρ προπόνησης της Γουίλιαμς, λαμβάνοντας τις πρώτες του οδηγίες και εξοικειωνόμενος με τις απαιτήσεις του αθλήματος.

Επιπλέον, ο influencer επισκέφθηκε γυμναστήριο για να κάνει ειδική προπόνηση, με στόχο να είναι πλήρως έτοιμος να αντιμετωπίσει την αντίπαλό του. Αυτή η προετοιμασία έδειχνε την πρόθεσή του να ανταποκριθεί στην πρόκληση απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του τένις.

Οι δοκιμασίες ικανοτήτων στο κορτ

Αφού γνωρίστηκαν από κοντά, η Σερίνα Γουίλιαμς δοκίμασε τις ικανότητες του IShowSpeed σε διάφορα στοιχεία του τένις. Οι δοκιμασίες περιλάμβαναν την ακρίβεια, την ταχύτητα και την επιστροφή στο σερβίς. Ο «μαθητής» κατάφερε να τα καταφέρει οριακά στα μισά των δοκιμασιών, δείχνοντας κάποια σημάδια προόδου.

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο έγινε ακόμη πιο εμφανής στη δοκιμασία του σερβίς. Ο IShowSpeed κατάφερε να φτάσει τα 122 χλμ/ώρα με το σερβίς του. Ωστόσο, η Γουίλιαμς απάντησε με σερβίς που άγγιξαν τα 196 χλμ/ώρα, δυσκολεύοντας τον influencer ακόμη και να ακουμπήσει την μπάλα με τη ρακέτα του.

Το tie break και η ανατροπή

Στο τέλος των δοκιμασιών, οι δύο τους αντιμετώπισαν σε έναν μίνι αγώνα, ένα tie-break. Για να κάνει την πρόκληση πιο ενδιαφέρουσα, η Γουίλιαμς αποφάσισε να χαρίσει στον αντίπαλό της προβάδισμα έξι πόντων, με το σκορ να ξεκινά από το 6-0 υπέρ του IShowSpeed. Ο streamer χρειαζόταν μόλις έναν πόντο για να επικρατήσει στο tie break.

Ωστόσο, η πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης είχε διαφορετική άποψη. Η 45χρονη Αμερικανίδα κατέκτησε οκτώ συνεχόμενους πόντους, ανατρέποντας πλήρως το σκορ και παίρνοντας τη νίκη με 8-6. Ο IShowSpeed δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε μία μπαλιά από την Γουίλιαμς κατά τη διάρκεια του tie break.

Οι δηλώσεις μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Σερίνα Γουίλιαμς αντιμετώπισε με αρκετό χιούμορ την προσπάθεια του influencer. «Έδωσα στον Speed έξι πόντους για να ξεκινήσει και, για να είμαι ειλικρινής, δεν ανησύχησα ούτε στο ελάχιστο. Για την ακρίβεια, περισσότερο βαριόμουν, αλλά είναι τόσο χαριτωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, συνέχισε τα πειράγματα, συγχαίροντάς τον για τους έξι πόντους που του είχε χαρίσει: «Πάντως τα πήγες καλά, πήρες έξι πόντους. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Έξι πόντοι, πολύ καλό παιχνίδι. Μπράβο σου». Από την πλευρά του, ο IShowSpeed παραδέχθηκε: «Η αυτοπεποίθησή μου μόλις έπεσε».

Με πληροφορίες από: Athletiko