Νέα μέτρα στήριξης θεσπίστηκαν στη Βουλή: Ενισχύσεις και φοροελαφρύνσεις για εκατομμύρια πολίτες

Μια σειρά μόνιμων μέτρων στήριξης, συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, θεσπίστηκε με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Παρασκευή στη Βουλή. Οι παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες είχαν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να προσφέρουν οφέλη σε πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους, τρίτεκνους, πολύτεκνους, ενοικιαστές, νέους γονείς και ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος των νέων διατάξεων είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μέσω άμεσων παροχών και φοροελαφρύνσεων.

Οι πρώτες πληρωμές και οι άμεσες ενισχύσεις

Οι πρώτες πληρωμές στο πλαίσιο των νέων μέτρων αναμένονται να πραγματοποιηθούν προς το τέλος Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και δικαιούχοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά, έως τις 30 Νοεμβρίου. Η ενίσχυση αυτή παρουσιάζει αύξηση κατά 60% σε σύγκριση με τα 250 ευρώ που είχαν δοθεί τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα αποδοθούν οι αναδρομικές διαφορές του αυξημένου επιδόματος γέννησης. Αυτό αφορά το τέταρτο και κάθε επόμενο εξαρτώμενο παιδί, και η καταβολή θα γίνει χωρίς την ανάγκη υποβολής νέας αίτησης για όσους έχουν ήδη πληρωθεί. Οι πληρωμές αυτές αποτελούν μέρος των άμεσων παροχών που προβλέπονται για τη στήριξη των νέων γονέων.

Φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες και αγρότες

Πριν από την αλλαγή του έτους, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι θα δουν τις πρώτες φορολογικές ελαφρύνσεις να αποτυπώνονται στη μηνιαία παρακράτηση που τους γίνεται. Αυτό θα φανεί στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και στις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες προπληρώνονται τον Δεκέμβριο.

Σημαντικές φοροελαφρύνσεις προβλέπονται και για τους αγρότες, με την θέσπιση αφορολόγητου ορίου 20.000 ευρώ. Αυτά τα μέτρα, καθώς και οι γενικότερες φοροελαφρύνσεις, αφορούν ήδη στα εισοδήματα του 2026. Παράλληλα, οι μειώσεις στα τεκμήρια των επαγγελματιών εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο, με στόχο την ελάφρυνση του φορολογικού τους βάρους.

Μειώσεις φόρων και εισφορών για επαγγελματίες και εργαζόμενους

Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης μειώσεις φόρων για επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που εισπράττουν φιλοδωρήματα. Οι φοροελαφρύνσεις αυτές είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την ενίσχυση διαφόρων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Επιπλέον, προβλέπεται μείωση της εισφοράς ανεργίας των εργαζομένων, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2027. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην περαιτέρω ελάφρυνση των εργαζομένων, μειώνοντας τις κρατήσεις από τον μισθό τους και αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα.

Επίδομα Χριστουγέννων και συνολική προσέγγιση

Ένα άλλο αξιοσημείωτο μέτρο είναι η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων στο Δημόσιο, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι νέες παρεμβάσεις δομούνται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Αυτοί είναι οι μειώσεις άμεσων ή έμμεσων φόρων, οι άμεσες παροχές και οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται απευθείας στους δικαιούχους, καθώς και η επιβράβευση μέσω ενός ειδικού αποταμιευτικού και επενδυτικού προγράμματος που απευθύνεται στη νέα γενιά. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέτρα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσφέροντας πρόσθετο όφελος στους ωφελούμενους.

Με πληροφορίες από: Enikos