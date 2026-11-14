Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ενημερώσεις Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς εν μέσω έντασης

Στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποιεί κατ’ ιδίαν ενημερώσεις στους πολιτικούς αρχηγούς. Οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρα στο υπουργείο Εξωτερικών, εν μέσω αυξημένης διπλωματικής έντασης με την Τουρκία και έντονων αντιδράσεων από το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επιδιώκει να παράσχει διευκρινίσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτό το κρίσιμο ενεργειακό έργο.

Οι ενημερώσεις των πολιτικών αρχηγών

Ο κύκλος των επαφών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τους πολιτικούς αρχηγούς ξεκινά σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο να ρίξουν φως στις λεπτομέρειες και τους χειρισμούς σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Η διαδικασία των ενημερώσεων θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, οπότε και έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρη Νατσιό.

Οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν έντονη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, ζητώντας εξηγήσεις για τις εξελίξεις που προκαλεί η Τουρκία από την ημέρα που ανακοινώθηκε η έναρξη των εργασιών του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo».

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα

Λίγες ώρες πριν από τις συναντήσεις στην Αθήνα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης απέστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία. Μιλώντας στο διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν, ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να ανεχθεί παρεμβάσεις στην υλοποίηση της διασύνδεσης. «Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας την ηλεκτρική διασύνδεση έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. Σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για την έρευνα και την τοποθέτηση της καλωδιακής γραμμής. Το έργο προχωρά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αξιώσεις από πολλά κράτη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνδεσιμότητα είναι ουσιαστικά η προϋπόθεση για την ευημερία στο μέλλον».

Η κατάσταση στο πεδίο των ερευνών

Ενώ το διπλωματικό θερμόμετρο ανεβαίνει, η εικόνα στην περιοχή των ερευνών παραμένει ήρεμη. Νότια της Καρπάθου, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» συνεχίζει απρόσκοπτα, με χαμηλή ταχύτητα, τις εργασίες βυθομέτρησης. Οι εργασίες αυτές διεξάγονται εντός των συντεταγμένων της ελληνικής Navtex, με σκοπό την ηλεκτρική διασύνδεση. Παρά τον «πόλεμο» με τις NAVTEX και τις αντί-NAVTEX, στο πεδίο επικρατεί ηρεμία.

Τις κινήσεις του γαλλικού πλοίου επιτηρεί διακριτικά από κοντινή απόσταση η φρεγάτα «Λήμνος». Την ίδια στιγμή, ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή περιορίζεται σε παρακολούθηση από μεγάλη απόσταση, χωρίς να παρεμβαίνει στις εργασίες.

Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση δέχεται συντονισμένη κριτική για τους χειρισμούς της σχετικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και τις τουρκικές προκλήσεις. Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις και εκφράζει τις ανησυχίες της.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε πως «ο αναθεωρητισμός κερδίζει έδαφος εις βάρος του σεβασμού του διεθνούς δικαίου». Κάλεσε σε μετριοπάθεια και εθνική ομοψυχία, δηλώνοντας: «Γι’ αυτό έχουμε χρέος, με μετριοπάθεια, με ομοψυχία, να εργαζόμαστε όλοι μας για την ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και για την προστασία της ιστορίας μας».

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διά της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένας Δούρου, επανέφερε το αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Η κ. Δούρου τόνισε ότι τα διμερή ραντεβού δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ένα τέτοιο Συμβούλιο, ενώ ζήτησε επιπλέον να δοθούν στη δημοσιότητα οι ρηματικές διακοινώσεις. Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αμφισβήτησε ευθέως την κυβερνητική εξήγηση για την ενημέρωση που έγινε σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit