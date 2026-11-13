Αλληλοκατηγορίες στην κυβέρνηση Τραμπ για τους χειρισμούς στην υπόθεση Nvidia και Κίνας

Σε ανοιχτή σύγκρουση στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ εξελίσσεται το σκάνδαλο που συγκλονίζει τη Nvidia, με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη να επιρρίπτουν ευθύνες για τους χειρισμούς απέναντι σε εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με την Κίνα. Το επίκεντρο της διαμάχης αφορά τη διαρροή προηγμένης αμερικανικής τεχνολογίας και τις εξαγωγές αμερικανικών τσιπ, προκαλώντας αλληλοκατηγορίες μεταξύ των υπουργείων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έστρεψε ευθέως τα βέλη του κατά του υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο του φέρει την ευθύνη για την αποτυχία επιβολής περιορισμών σε κρίσιμες εταιρείες. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αποτρέψει την πρόσβαση του Πεκίνου σε κρίσιμες αμερικανικές τεχνολογίες.

Η σύγκρουση για τους περιορισμούς εξαγωγών

Η ανοιχτή σύγκρουση στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κορυφώνεται, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να στρέφει ευθέως τα βέλη του κατά του υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ. Ο Μπέσεντ υποστηρίζει ότι το υπουργείο Εμπορίου φέρει την κύρια ευθύνη για την αποτυχία επιβολής περιορισμών στην εταιρεία Megaspeed International, η οποία έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η Megaspeed International αποτελεί κεντρικό σημείο της υπόθεσης, καθώς σε αυτήν κατείχε υψηλόβαθμη θέση η Άλις Χουάνγκ. Η εταιρεία αυτή φέρεται να συνδέεται με την Κίνα και να εμπλέκεται στη διαρροή προηγμένης αμερικανικής τεχνολογίας, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στην Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Σκοτ Μπέσεντ διευκρίνισε ότι το υπουργείο Οικονομικών, το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, καθώς και τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών, είχαν συντονιστεί για μήνες. Ο συντονισμός αυτός αφορούσε την ένταξη της Megaspeed στον αμερικανικό κατάλογο περιορισμών για τις εξαγωγές τεχνολογίας. Ωστόσο, ο Μπέσεντ ξεκαθάρισε ότι η τελική αρμοδιότητα για τη λήψη αυτής της απόφασης ανήκει αποκλειστικά στο υπουργείο Εμπορίου. «Το υπουργείο Εμπορίου κρατά την πένα. Θα πρέπει να ρωτήσετε εκείνους για τις εσωτερικές τους διαδικασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταθέτοντας την ευθύνη στον Χάουαρντ Λάτνικ.

Το παρασκήνιο των συζητήσεων στο Οβάλ Γραφείο

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Wall Street Journal, η ένταση μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών δεν περιορίζεται σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Ο Μπέσεντ και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης είχαν πρόσφατα αντιπαρατεθεί με τον Λάτνικ κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Οβάλ Γραφείο.

Το αντικείμενο αυτής της αντιπαράθεσης ήταν η αποτυχία του υπουργείου Εμπορίου να επιβάλει περιορισμούς στις πωλήσεις προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Οι χειρισμοί αυτοί έχουν προκαλέσει ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αποτρέψει την πρόσβαση του Πεκίνου σε κρίσιμες αμερικανικές τεχνολογίες.

Το σκάνδαλο Nvidia και οι προσωπικές σχέσεις

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις για την εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε την Πέμπτη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ ήταν με την Άλις Χουάνγκ, το πρόσωπο που βρέθηκε στο μικροσκόπιο λόγω υποψιών ότι συνεργαζόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Άλις Χουάνγκ κατείχε υψηλόβαθμη θέση στην εταιρεία Megaspeed International, την εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των αλληλοκατηγοριών για τους χειρισμούς απέναντι στην Κίνα και τη διαρροή τεχνολογίας. Οι υποψίες για το «σκοτεινό δίκτυο» της Άλις Χουάνγκ για τη μεταφορά microchips στην Κίνα εγείρουν κρίσιμα ερωτήματα για τον Τζένσεν Χουάνγκ και τους χειρισμούς της Nvidia.

Αλληλένδετες ευθύνες και αδιευκρίνιστα σημεία

Πάντως, οι ευθύνες δεν αποδίδονται αποκλειστικά στον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ. Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης φέρονται να κατηγορούν τον ίδιο τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ. Επισημαίνουν ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει επιβάλει κυρώσεις ούτε στη Megaspeed International ούτε στην Άλις Χουάνγκ, παρά τις υπάρχουσες υποψίες και τους συντονισμένους μήνες προσπαθειών άλλων υπουργείων.

Όταν ρωτήθηκε για τις εσωτερικές διαβουλεύσεις της κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονομικών απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες. «Δεν επαναλαμβάνουμε συζητήσεις που γίνονται στην Αίθουσα Δια», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται εντός της κυβέρνησης Τραμπ για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα εθνικής ασφάλειας και τεχνολογίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis