Κυβερνητικές πηγές: Πρωτοφανής θεσμική «κυβίστηση» η αποχή του ΠΑΣΟΚ από την ψηφοφορία

Σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και του βουλευτή του κινήματος, Παναγιώτη Δουδωνή, εξαπέλυσαν το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026 κυβερνητικές πηγές. Αφορμή στάθηκε η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απέχει από την ψηφοφορία για την επιλογή προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για μια «πρωτοφανή θεσμική κυβίστηση» εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Η αρχική συμφωνία και η αλλαγή στάσης

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ είχε αρχικά συμφωνήσει με την υποψηφιότητα του καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη για τη συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα, ο βουλευτής του κινήματος, κ. Δουδωνής, είχε χαρακτηρίσει την επιλογή του κ. Δερβιτσιώτη ως «εξαιρετική». Ωστόσο, η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε τελικά να μην συμμετάσχει στην ψηφοφορία, μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κυβερνητικών κύκλων.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο καθηγητής Άλκης Δερβιτσιώτης είχε καταθέσει υποψηφιότητα τόσο για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη όσο και για την προεδρία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η θετική στάση του ΠΑΣΟΚ προς τον συγκεκριμένο πανεπιστημιακό είχε εκφραστεί προηγουμένως, καθιστώντας την αποχή του από την ψηφοφορία ακατανόητη, σύμφωνα πάντα με τις κυβερνητικές πηγές.

Οι εξελίξεις στη Διάσκεψη των Προέδρων

Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε προσέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές αφορούσαν την επιλογή επικεφαλής στον Συνήγορο του Πολίτη και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτές οι προτάσεις είχαν προκύψει έπειτα από συμφωνία με την αξιωματική αντιπολίτευση, όπως υποστηρίζουν οι κυβερνητικές πηγές.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εκείνης της συνεδρίασης, το ΠΑΣΟΚ φέρεται να υπαναχώρησε από την αρχική συμφωνία. Παρουσίασε διαφορετικό υποψήφιο και ζήτησε οι δύο διαδικασίες, δηλαδή για τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά. Καθώς δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες από το Σύνταγμα κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, ο πρόεδρος της Βουλής διέκοψε τη συνεδρίαση, δηλώνοντας ότι θα επανέλθει με την ίδια ή με διαφορετική πρόταση.

Η επανυποβολή της πρότασης και η αιτιολόγηση

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επανήλθε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με νέα πρόταση για τον Άλκη Δερβιτσιώτη. Αυτή τη φορά, η πρόταση αφορούσε αποκλειστικά τη θέση του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι κυβερνητικές πηγές αιτιολόγησαν αυτή την επιλογή, εξηγώντας ότι η θητεία του προέδρου της συγκεκριμένης Αρχής έχει λήξει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, στον Συνήγορο του Πολίτη υπάρχει ήδη επικεφαλής που εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Στην ίδια συνεδρίαση του Απριλίου, ο Παναγιώτης Δουδωνής είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετική» την υποψηφιότητα του καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη. Είχε επίσης επισημάνει ότι ο κ. Δερβιτσιώτης συγκαταλέγεται στους καταλληλότερους υποψηφίους για την ηγεσία Ανεξάρτητης Αρχής. Αυτή η προηγούμενη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη αποχή του κόμματος από την ψηφοφορία.

Ακατανόητη και προσβλητική η στάση του ΠΑΣΟΚ

Παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είχε εκφραστεί θετικά για τον συγκεκριμένο πανεπιστημιακό στο παρελθόν, επέλεξε να απέχει από την ψηφοφορία της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου. Οι κυβερνητικές πηγές χαρακτήρισαν αυτή την απόφαση ως ακατανόητη. Πρόσθεσαν επίσης ότι θεωρούν την αποχή προσβλητική για τον ίδιο τον καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, ο οποίος είχε λάβει την αρχική στήριξη και τον χαρακτηρισμό της «εξαιρετικής επιλογής» από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η στάση της Χαριλάου Τρικούπη, όπως αυτή εκφράστηκε με την αποχή από την κρίσιμη ψηφοφορία, αποτελεί, κατά τις κυβερνητικές πηγές, μια «πρωτοφανή θεσμική κυβίστηση». Η επίθεση αυτή υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

Με πληροφορίες από: Newsit