Δημοσκόπηση MARC: Το 84,1% κρίνει ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια, ρωγμές και στη βάση της ΝΔ

Η δυσαρέσκεια των πολιτών για τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια αποτυπώνεται σε νέα δημοσκόπηση της Marc, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΑΝΤ1. Το β’ μέρος της έρευνας δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων, που ξεπερνά το 84%, κρίνει ανεπαρκείς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Μάλιστα, η κριτική αυτή επεκτείνεται και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, με ένα σημαντικό ποσοστό να ζητά πιο δραστικά μέτρα ή να θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί.

Η δυσαρέσκεια των πολιτών για την ακρίβεια

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 53,9% των πολιτών εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί απέναντι στην οικονομική δυσκολία, ενώ ένα επιπλέον 30,2% θεωρεί ότι, παρότι προσπαθεί να βοηθήσει, χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και εντατικοί έλεγχοι. Το άθροισμα των δύο αυτών ποσοστών φτάνει το 84,1%, αναδεικνύοντας ένα ευρύ μέτωπο δυσαρέσκειας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών.

Αντίθετα, μόλις ένα 14,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ευχαριστημένο με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, πιστεύοντας ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί με όλα τα μέσα που διαθέτει. Ένα μικρό ποσοστό, 1,6%, δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. Είναι αξιοσημείωτο ότι, σε σύγκριση με προηγούμενη δημοσκόπηση της Marc, που είχε διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου 2026, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί έχει καταγράψει μικρή αύξηση, από 53,1% σε 53,9%.

Η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών

Η έρευνα της Marc σκιαγραφεί μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών. Η πλειονότητα των πολιτών εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την οικονομική της κατάσταση ως δύσκολη ή μέτρια, υπογραμμίζοντας τις πιέσεις που υφίστανται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ειδικότερα, το 48,2% των ερωτηθέντων περιγράφει την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του ως μέτρια. Ένα σημαντικό 22,8% την χαρακτηρίζει δύσκολη, ενώ το 11,1% την κρίνει ως πολύ δύσκολη. Συνολικά, το 33,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι βρίσκεται σε δύσκολη ή πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, μόνο το 14,9% δηλώνει ότι βρίσκεται σε άνετη οικονομική κατάσταση και μόλις το 2,4% σε πολύ άνετη, με το συνολικό ποσοστό των άνετων ή πολύ άνετων νοικοκυριών να διαμορφώνεται στο 17,3%. Το 0,5% δεν απάντησε.

«Ρωγμές» στη βάση της Νέας Δημοκρατίας

Η δυσαρέσκεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν περιορίζεται στους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης, αλλά διαπερνά και τη βάση της κυβερνώσας παράταξης. Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 27,4% πιστεύει ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, το 41%, εκτιμά ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, αλλά χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Μόνο το 30,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ θεωρεί ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ το 1,2% δεν απάντησε. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος είτε ζητά εντονότερες παρεμβάσεις είτε εκφράζει ανοιχτά την κριτική της για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Η έντονη κριτική από τους ψηφοφόρους της αντιπολίτευσης

Η κριτική απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια είναι ακόμη πιο έντονη μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 78,7% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, ενώ το 17,6% εκτιμά ότι προσπαθεί αλλά απαιτούνται περισσότερα μέτρα. Μόλις το 3,7% πιστεύει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί.

Αντίστοιχα, στο ΠΑΣΟΚ, το 57,1% των ψηφοφόρων εκτιμά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, ενώ το 35,4% θεωρεί ότι χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις. Μόνο το 6,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ικανοποιημένο. Ακόμη υψηλότερο είναι το ποσοστό αρνητικής αξιολόγησης μεταξύ των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, καθώς το 80,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί, με ένα 12,7% να απαντά ότι προσπαθεί αλλά απαιτούνται δραστικότερα μέτρα.

Τέλος, μεταξύ όσων επιλέγουν άλλο κόμμα, το 67,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί και το 25,2% ότι προσπαθεί αλλά χρειάζονται περισσότερα μέτρα. Τα ποσοστά αυτά υπογραμμίζουν την ευρεία δυσαρέσκεια που επικρατεί στο σύνολο του πολιτικού φάσματος, με εξαίρεση ένα μικρό μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki