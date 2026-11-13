Τετ α τετ Ιερώνυμου – Ανδρουλάκη στην Αρχιεπισκοπή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε συνάντηση το πρωί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν το έργο της Εκκλησίας, τις παγκόσμιες προκλήσεις και την ανάγκη ενότητας και θεσμικού ήθους. Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη μεγάλη του τιμή για τη συνάντηση, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος τον καλωσόρισε στην Αρχιεπισκοπή.

Το κοινωφελές έργο της εκκλησίας και η κρίση εμπιστοσύνης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξήρε το κοινωφελές έργο που προσφέρει η Εκκλησία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο παρέχεται καθημερινά σε χιλιάδες συνανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Χαρακτήρισε το έργο αυτό ως «ανθρωπιάς και αλληλεγγύης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε επίσης στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, ένα φαινόμενο που συναντά συχνά. Υπογράμμισε την ανάγκη όσοι ασκούν ή φιλοδοξούν να ασκήσουν εξουσία να κινούνται με θεσμικό ήθος, διαφάνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στον άνθρωπο καθημερινά.

Παγκόσμια συγκυρία και προστασία της πατρίδας

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Ανδρουλάκης έθιξε τη δυσμενή παγκόσμια συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις. Τόνισε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αναθεωρητισμός κερδίζει έδαφος, εις βάρος του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε το χρέος όλων να εργάζονται με μετριοπάθεια και ομοψυχία.

Οι προσπάθειες αυτές, όπως σημείωσε, πρέπει να στοχεύουν στην ασφάλεια της πατρίδας, αλλά και στην προστασία της ιστορίας, του πολιτισμού και των παραδόσεων της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξία της δημοκρατίας, τονίζοντας τη σημασία του λόγου της Εκκλησίας στον αγώνα κατά της μισαλλοδοξίας και της διχόνοιας, εκφράζοντας τη χαρά του για τη συνάντηση με τον κ. Ιερώνυμο.

Οι ευχές του Αρχιεπισκόπου και το καλό παράδειγμα

Από την πλευρά του, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, καλωσόρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Έκανε μνεία στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο η πολιτική όσο και οι πολιτικοί, μέσα σε ένα κλίμα έντονων κομματικών αντιπαραθέσεων.

Ο κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ καλή δύναμη στο έργο του. Υπογράμμισε την υποχρέωση των πολιτικών να δίνουν το καλό παράδειγμα, καθώς, όπως είπε, με την ενότητα όλων στο πλευρό της κοινωνίας, το καλό θα επικρατήσει.

Προστασία χριστιανικών πληθυσμών και εκκλησιαστική περιουσία

Στο πλαίσιο της συζήτησης τους, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στην επιτακτική ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εμπόλεμες ζώνες της Μέσης Ανατολής, αλλά και στην Αφρική, όπου οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Παράλληλα, συζητήθηκε το θέμα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από αρμονικές συνέργειες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Οι συνοδοί του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, συνόδευσαν στελέχη του κόμματος. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, καθώς και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Κουτσούκος.

Με πληροφορίες από: Topontiki