Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης: Αντιδήμαρχος αποκάλεσε δημοτική σύμβουλο «νούμερο»

Έντονες αντιπαραθέσεις και σκηνές έντασης σημειώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, η οποία έλαβε χώρα στις 11 Νοεμβρίου. Αφορμή στάθηκε η κοπή μιας ελιάς στην οδό Παλλάδος Αθηνάς, με τον αντιδήμαρχο Σμυρλιάδη να δηλώνει ότι ο ίδιος έκοψε το δέντρο. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αναστάτωση, οδηγώντας σε προσωπικές προσβολές, καθώς ο αντιδήμαρχος φέρεται να αποκάλεσε «νούμερο» τη δημοτική σύμβουλο Ειρήνη Κουνενάκη.

Η αφορμή της έντασης και η δήλωση του αντιδημάρχου

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στις 11 Νοεμβρίου σημαδεύτηκε από ένταση, η οποία ξεκίνησε με αφορμή την κοπή μιας ελιάς. Το δέντρο βρισκόταν στην οδό Παλλάδος Αθηνάς και το ζήτημα τέθηκε προς συζήτηση.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν και όπως προκύπτει από το βίντεο της συνεδρίασης, ο αντιδήμαρχος Σμυρλιάδης προέβη σε μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο ίδιος έκοψε το συγκεκριμένο δέντρο.

Η τοποθέτηση του αντιδημάρχου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως δεξιών καταβολών, θεωρήθηκε τουλάχιστον ατυχής. Είτε επρόκειτο για κρύο χιούμορ, είτε για πραγματική δήλωση, η αναφορά του προκάλεσε χάος εντός της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο χαρακτηρισμός «νούμερο» και οι αντιδράσεις

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η δημοτική σύμβουλος Ειρήνη Κουνενάκη έθεσε ζήτημα νομιμότητας σχετικά με την ενέργεια της κοπής του δέντρου. Η ερώτησή της φαίνεται να προκάλεσε την αντίδραση του αντιδημάρχου.

Σύμφωνα με την καταγγελία για το περιστατικό, ο αντιδήμαρχος φέρεται να σηκώθηκε από τη θέση του, να ύψωσε τη φωνή του και να αποκάλεσε τη δημοτική σύμβουλο «νούμερο». Αυτή η συμπεριφορά προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό αυτό εκθέτει τη διοίκηση του δημάρχου Χρήστου Αηδόνη. Η καταγγελία περιγράφει μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από αμετροέπεια, τσαμπουκά, ειρωνείες, νεποτισμό και προκλήσεις, στοιχεία που συχνά αποδίδονται σε στελέχη της πλειοψηφικής παράταξης και της διοίκησης σε διάφορα επίπεδα.

Πολιτικό κόστος και παλαιότερα περιστατικά

Η ανοχή σε προσωπικές προσβολές εντός του Δημοτικού Συμβουλίου εκτιμάται ότι έχει πολιτικό κόστος για τη δημοτική αρχή. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η προσβολή στρέφεται κατά αιρετής που ζητά εξηγήσεις για ενέργειες αντιδημάρχου.

Η ίδια καταγγελία επαναφέρει στη δημοσιότητα ένα παλαιότερο περιστατικό, στο οποίο αποδίδεται στον ίδιο αντιδήμαρχο η φράση «θα σου αλλάξω τα φώτα». Το γεγονός αυτό θέτει ένα ευρύτερο ζήτημα.

Το ζήτημα αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει τις γυναίκες, αλλά και γενικότερα όσους εκφράζουν διαφωνίες με τις θέσεις της.

Η αντίδραση της αντιπολίτευσης και η έκκληση στον δήμαρχο

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κωστής Σμέρος, τοποθετήθηκε επί του θέματος, κατηγορώντας τη διοίκηση του δημάρχου Αηδόνη για αλαζονεία. Επίσης, έκανε λόγο για χλευαστική συμπεριφορά προς τους πολίτες.

Ο κ. Σμέρος κάλεσε τον δήμαρχο να αναλάβει τις ευθύνες του και να «μαζέψει» τα στελέχη της διοίκησής του. Η έκκληση αυτή αφορά όσα στελέχη ξεφεύγουν από τα όρια της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς.

Στελέχη που παρακολούθησαν τη συνεδρίαση ανέφεραν ότι ο δήμαρχος οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση για το περιστατικό. Επιπλέον, καλείται να καθορίσει τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών στις μελλοντικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki