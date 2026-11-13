Μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε πρόσφατα, με επίκεντρο τα ζητήματα της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας. Ο διάλογος έλαβε χώρα μεταξύ της πολιτεύτριας του ΠΑΣΟΚ, Βάσιας Αναστασίου, και της βουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη. Η συζήτηση πυροδοτήθηκε από την αποπομπή του «γαλάζιου» υφυπουργού Τσαβδαρίδη, προσφέροντας πλούσιο υλικό για την τρέχουσα πολιτική ατζέντα.

Η αφορμή της αντιπαράθεσης

Η υπόθεση του υφυπουργού Τσαβδαρίδη αποτέλεσε την κύρια αφορμή για την έναρξη αυτής της δημόσιας αντιπαράθεσης. Η αποπομπή του συγκεκριμένου προσώπου από τη θέση του προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και σχόλια από την πολιτική σκηνή, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στην πολιτική ζωή του τόπου.

Η πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε γύρω από αυτό το γεγονός έφερε στο προσκήνιο διαφορετικές οπτικές γωνίες και κατηγορίες μεταξύ των δύο κομμάτων. Ο διάλογος μεταξύ των δύο γυναικών πολιτικών χαρακτηρίστηκε από την ένταση και την εκατέρωθεν κριτική, εστιάζοντας σε παλαιότερες και σύγχρονες πρακτικές.

Οι θέσεις της Βάσιας Αναστασίου

Η Βάσια Αναστασίου, πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ, τόνισε την ανάγκη να τελειώσει ο «μπάρμπας στην Κορώνη», το επώνυμο και το προνόμιο σε αυτή τη χώρα. Υπογράμμισε ότι πρέπει να λειτουργήσει ο κόπος και η αξία, ανεξάρτητα από το κόμμα που αφορά, και εν προκειμένω, όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία.

Εξέφρασε την ανησυχία της για την επικρατούσα «κουλτούρα αναξιοκρατίας» και την «κουλτούρα διαφθοράς», δηλώνοντας ότι την τρομάζουν. Καταδίκασε την αναξιοκρατία και τη διαφθορά, επισημαίνοντας ότι αυτό συμβαίνει σήμερα. Η κυρία Αναστασίου αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε ονόματα όπως ο Τσαβδαρίδης, ο Μπεκίρης και ο Λαζαρίδης, σχολιάζοντας ότι ο τελευταίος είχε «πτυχίο από το σουβλατζίδικο».

Στο πλαίσιο της κριτικής της, η πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε τι έκανε η Νέα Δημοκρατία για να «καθαρίσει» το κόμμα της. Ανέφερε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ είχε τη «μαγκιά» να εφαρμόσει τη Διαύγεια για το δικό του κόμμα. Ολοκληρώνοντας τις τοποθετήσεις της, η Βάσια Αναστασίου έκανε λόγο για «Ελλάδα 2.0» και για μια «στρατιά αναξιοκρατίας και ψευτών».

Η απάντηση της Σοφίας Βούλτεψη

Απαντώντας στις δηλώσεις της κυρίας Αναστασίου, η βουλεύτρια της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, διερωτήθηκε γιατί τρομάζει η πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ. Ισχυρίστηκε ότι επί ΠΑΣΟΚ η διαφθορά «έγινε θεσμοθετημένη». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο έτος 1993, υποστηρίζοντας ότι μόλις το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην εξουσία, μετέτρεψε την απιστία περί την υπηρεσία σε πλημμέλημα, με αποτέλεσμα να αθωωθούν όλοι.

Η κυρία Βούλτεψη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συμψηφίζει, ωστόσο έφερε ως παράδειγμα το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου. Υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αυτό αθωώθηκε με νόμο επί ΠΑΣΟΚ. Στο τέλος του διαλόγου, η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ρώτησε την κυρία Αναστασίου εάν θέλει να αναφέρει ποιοι παραιτήθηκαν επί ΠΑΣΟΚ, υπονοώντας ότι και στο παρελθόν υπήρξαν αντίστοιχα ζητήματα.

Συνέχιση του διαλόγου και εκατέρωθεν κατηγορίες

Ο διάλογος μεταξύ των δύο πολιτικών χαρακτηρίστηκε από την ένταση και την ανταλλαγή κατηγοριών. Η Βάσια Αναστασίου επέμεινε στην καταδίκη της αναξιοκρατίας και της διαφθοράς, τονίζοντας ότι αυτά τα φαινόμενα είναι παρόντα σήμερα. Η Σοφία Βούλτεψη, από την πλευρά της, αναφέρθηκε σε παλαιότερες περιόδους και πρακτικές, υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά είχε θεσμοθετηθεί επί ΠΑΣΟΚ.

Οι δύο πλευρές παρουσίασαν τις θέσεις τους, με την πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ να εστιάζει στην τρέχουσα κατάσταση και την ανάγκη για αξιοκρατία, ενώ η βουλεύτρια της ΝΔ να ανατρέχει σε ιστορικά παραδείγματα για να αντικρούσει τα επιχειρήματα. Η συζήτηση ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κομμάτων σε ένα διαχρονικό ζήτημα της ελληνικής πολιτικής ζωής.

Με πληροφορίες από: Topontiki