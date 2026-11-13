Η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova και η ελληνική απάντηση στο Αιγαίο

Μια τουρκική φρεγάτα, η TCG Gökova, εντοπίστηκε να περιφέρεται ολομόναχη στα διεθνή ύδατα του νοτιοανατολικού Αιγαίου, επιχειρώντας να παρενοχλήσει γαλλικό ερευνητικό πλοίο. Το γαλλικό σκάφος, «Abeille Marengo», εκτελούσε κρίσιμες υποθαλάσσιες εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Η Ελλάδα απάντησε άμεσα με αποφασιστική παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού, στέλνοντας μήνυμα υπεράσπισης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αναδεικνύοντας τη στρατηγική απομόνωση της Τουρκίας.

Η μοναχική παρουσία της τουρκικής φρεγάτας

Στρατιωτική απομόνωση και γεωπολιτικό αδιέξοδο χαρακτηρίζουν την παρουσία της τουρκικής φρεγάτας TCG Gökova στα διεθνή ύδατα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Το μοναδικό τουρκικό πλοίο, κλάσης OH Perry, εντοπίστηκε να περιφέρεται ολομόναχο, επιχειρώντας να δημιουργήσει σκηνικό έντασης. Η παρουσία του συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Η τουρκική φρεγάτα επιχείρησε να προχωρήσει σε παρενόχληση διά ασυρμάτου εναντίον του γαλλικού ερευνητικού πλοίου «Abeille Marengo». Το περιστατικό έλαβε χώρα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κάσου και της Καρπάθου, εκεί δηλαδή που το ιταλικό Ienoli Relume είχε αφήσει το νήμα των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου τον Ιούλιο του 2024. Από το πρωί της Πέμπτης, το γαλλικό Abeille Marengo ανέλαβε τη συνέχιση των εργασιών.

Υποθαλάσσιες εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» εκτελεί κρίσιμες υποθαλάσσιες εργασίες βυθομέτρησης και χαρτογράφησης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πολυαναμενόμενη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, νότια της Καρπάθου, και διεξήγαγε νόμιμες εργασίες στο πλαίσιο των διεθνών κανόνων ναυσιπλοΐας.

Σημειώνεται ότι στο «Abeille Marengo» επιβαίνει και Έλληνας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος έχει ρόλο συνδέσμου. Η παρουσία του υπογραμμίζει την ελληνική εμπλοκή και την παρακολούθηση των εργασιών, οι οποίες είναι στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή σύνδεση των δύο χωρών.

Άμεση και αποφασιστική η ελληνική αντίδραση

Η τουρκική πλευρά, εγκλωβισμένη στο δικό της κατασκευασμένο αφήγημα και στις μονομερείς, ανυπόστατες διεκδικήσεις περί δήθεν τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επιχείρησε να σπείρει την αμφιβολία και να τρομοκρατήσει το πλήρωμα του ερευνητικού πλοίου. Ωστόσο, η αντίδραση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού υπήρξε ακαριαία, υποδειγματική και απολύτως ενεργητική.

Η φρεγάτα «Λήμνος», η οποία επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο της ελληνικής στρατηγικής αποτροπής, παρενέβη άμεσα μέσω ασυρμάτου. Με σαφείς και αυστηρές οδηγίες, η ελληνική φρεγάτα απάντησε στο τουρκικό πολεμικό πλοίο, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο της νομιμότητας. Ταυτόχρονα, κάλεσε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες του. Το «Abeille Marengo» αγνόησε πλήρως τις τουρκικές αξιώσεις και συνέχισε κανονικά τον σχεδιασμό του.

Η στρατηγική απομόνωση της Τουρκίας

Οι προσπάθειες της Άγκυρας να επαναλάβει τα επικίνδυνα σκηνικά έντασης του παρελθόντος ανέκρουσαν πρύμναν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή νότια της Κάσου και της Καρπάθου. Αυτό που αποκαλύπτεται χαρακτηριστικά μέσα από τα επιχειρησιακά δεδομένα και τις οθόνες των ραντάρ είναι η απόλυτη στρατηγική μοναξιά της Τουρκίας στη σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, απαντά με πυκνή, πολυεπίπεδη και απολύτως αποφασιστική παρουσία μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και σκαφών του Λιμενικού Σώματος. Με αυτόν τον τρόπο, εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας για την υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos