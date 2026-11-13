Η κυβέρνηση της Χιλής συμφώνησε με τα συνδικάτα για τον τερματισμό των αποκλεισμών δρόμων

Η κυβέρνηση της Χιλής ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέληξε σε συμφωνία με τους κυριότερους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές, με στόχο τον άμεσο τερματισμό των κινητοποιήσεων και των αποκλεισμών δρόμων που είχαν προκληθεί. Οι κινητοποιήσεις αυτές ξεκίνησαν την Τρίτη ως έντονη αντίδραση στις σημαντικές αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου κίνησης. Η επίτευξη της συμφωνίας, στην οποία συνέβαλε και ο πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, περιλαμβάνει την ακύρωση της πρόσφατης αύξησης, την άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου κατά 100 πέσος ανά λίτρο και ένα πάγωμα των τιμών του ντίζελ έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Οι κινητοποιήσεις που παρέλυσαν οδικούς άξονες

Οι κινητοποιήσεις των οδικών μεταφορέων στη Χιλή ξεκίνησαν την Τρίτη, με εκατοντάδες οδηγούς φορτηγών, επαγγελματίες οδηγούς και αυτοκινητιστές ταξί να συμμετέχουν ενεργά σε αυτές. Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων σε διάφορες περιοχές της χώρας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί.

Οι συμμετέχοντες ζητούσαν επιτακτικά από την κυβέρνηση τη λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής ανόδου του κόστους των καυσίμων. Η αντίδρασή τους ήταν έντονη και οργανωμένη, καθώς οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου κίνησης απειλούσαν ευθέως την οικονομική βιωσιμότητα και τη λειτουργία του κλάδου των μεταφορών στο σύνολό του.

Η εκρηκτική άνοδος των τιμών του ντίζελ και οι επιπτώσεις

Η αύξηση των τιμών του ντίζελ, η οποία αποτέλεσε την κύρια αιτία των κινητοποιήσεων και των διαμαρτυριών, συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή η διεθνής συγκυρία είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση έντονων πιέσεων στον κλάδο των μεταφορών της Χιλής, επηρεάζοντας το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι των συνδικάτων, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει καταγράψει μια σημαντική αύξηση, φτάνοντας περίπου το 74% από τον Μάρτιο. Η δραματική αυτή άνοδος του κόστους λειτουργίας απειλεί σοβαρά τη βιωσιμότητα πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, καθιστώντας τη συνέχιση της λειτουργίας τους εξαιρετικά δύσκολη και επισφαλή.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για τις τιμές των καυσίμων

Μετά από εντατικές συνομιλίες με τους εκπροσώπους των συνδικάτων, ο υπουργός Εσωτερικών της Χιλής, Κλαούντιο Αλβαράδο, προχώρησε στην ανακοίνωση των βασικών όρων της συμφωνίας. Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα σημεία που αποδέχθηκε η κυβέρνηση ήταν η ακύρωση της τελευταίας αύξησης στην τιμή του ντίζελ, η οποία είχε ανακοινωθεί την ίδια την Πέμπτη, ημέρα της επίτευξης της συμφωνίας.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε και η άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου κατά 100 πέσος ανά λίτρο. Αυτό το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 9 λεπτά του ευρώ, αναμένεται να προσφέρει μια σημαντική οικονομική ανακούφιση στους επαγγελματίες του κλάδου. Ο υπουργός Αλβαράδο διευκρίνισε ακόμη ότι η τιμή του ντίζελ, το οποίο αποτελεί το βασικό καύσιμο για τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων μεταφορών, δεν πρόκειται να αυξηθεί καθόλου έως τις 31 Μαρτίου 2027, προσφέροντας έτσι μια μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Δηλώσεις του υπουργού και θετική ανταπόκριση των συνδικάτων

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη της συμφωνίας που έβαλε τέλος στις κινητοποιήσεις, ο υπουργός Εσωτερικών της Χιλής, Κλαούντιο Αλβαράδο, προέβη σε δηλώσεις. Ο κ. Αλβαράδο τόνισε τη σημασία της ομαλότητας για τη χώρα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Η Χιλή έχει ανάγκη την ομαλότητα, ώστε να συνεχίσει να μεγεθύνεται και να αναπτύσσεται». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την κυβερνητική βούληση για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση της ανάπτυξης.

Η αντίδραση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στη συμφωνία ήταν άμεσα θετική, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδοχή των όρων που τέθηκαν και την πρόθεση για τον άμεσο τερματισμό των αποκλεισμών. Η επίτευξη αυτής της συναίνεσης αναμένεται να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία των οδικών αξόνων σε όλη τη χώρα και να σταθεροποιήσει την κατάσταση στον ευαίσθητο κλάδο των μεταφορών, συμβάλλοντας στην επιστροφή στην κανονικότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos