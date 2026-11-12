Ο Άδωνις Γεωργιάδης συγχαίρει τους διασώστες του ΕΚΑΒ και καταγγέλλει τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε νέα παρέμβαση σχετικά με το περιστατικό που αφορά την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους διασώστες του ΕΚΑΒ, τονίζοντας την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων και το θάρρος τους να καταγγείλουν τη συμπεριφορά που αντιμετώπισαν. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της ως «bullying» και σημειώνοντας ότι έχει «ξεπεράσει κάθε όριο».

Η παρέμβαση του υπουργού Υγείας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επανήλθε στο θέμα του περιστατικού που έλαβε χώρα κατά τη διαχείριση της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς το προσωπικό του ΕΚΑΒ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών σε τέτοιες καταστάσεις.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης συνεχάρη τους διασώστες όχι μόνο για την αυστηρή εφαρμογή των ιατρικών πρωτοκόλλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και για την απόφασή τους να καταγγείλουν τη συμπεριφορά που, όπως ανέφερε, αντιμετώπισαν από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγχαρητήρια για την τήρηση πρωτοκόλλων και το θάρρος

Ο υπουργός Υγείας επαίνεσε τους διασώστες του ΕΚΑΒ για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος αφορά την αυστηρή τήρηση των ιατρικών πρωτοκόλλων κατά τη διαχείριση του περιστατικού με την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτή η τήρηση των πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι θεμελιώδης για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.

Ο δεύτερος λόγος των συγχαρητηρίων εστιάζει στο θάρρος των διασωστών να καταγγείλουν τη συμπεριφορά που βίωσαν. Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι αυτή η απόφαση των διασωστών να μιλήσουν ανοιχτά για όσα συνέβησαν είναι αξιέπαινη, ειδικά όταν, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισαν «bullying» από την κυρία Κωνσταντοπούλου.

Αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε σαφείς αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της ως «bullying» και υποστήριξε ότι έχει «ξεπεράσει πλέον κάθε όριο». Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν την έντονη δυσαρέσκεια του υπουργού για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται ότι ενήργησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε «απολύτως πρωτοφανές» το γεγονός να εμποδίζεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την σοβαρότητα που αποδίδει ο υπουργός στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και στην προστασία του προσωπικού τους κατά την άσκηση του έργου τους.

Το περιστατικό με την επιθεωρήτρια εργασίας

Το περιστατικό στο οποίο αναφέρεται ο υπουργός Υγείας αφορά την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Η συγκεκριμένη υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη. Πριν από τη διακομιδή της, είχε προηγηθεί μία κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σχετικά με το ίδιο περιστατικό, η υπουργός Κεραμέως είχε επίσης τοποθετηθεί, δηλώνοντας ότι «οι λειτουργοί της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς πιέσεις». Η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta