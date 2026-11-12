Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο: Ελληνικά μαχητικά αναχαίτισαν τουρκικά F-16

Σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο προχώρησε η τουρκική πολεμική αεροπορία την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026. Η Άγκυρα έστειλε ακόμη και οπλισμένα μαχητικά F-16, ενώ η ελληνική Πολεμική Αεροπορία απάντησε δυναμικά, προχωρώντας σε αναχαιτίσεις και εμπλοκές με τα τουρκικά αεροσκάφη. Η ημέρα χαρακτηρίστηκε δύσκολη στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με τις ελληνικές δυνάμεις να αντιδρούν άμεσα στις προκλήσεις.

Μπαράζ παραβιάσεων στον εθνικό εναέριο χώρο

Η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε εκτεταμένες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, στέλνοντας διάφορους τύπους αεροσκαφών. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονταν οπλισμένα μαχητικά F-16, τα οποία ενεπλάκησαν σε αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά. Εκτός από τα F-16, η Τουρκία χρησιμοποίησε και κατασκοπευτικό αεροσκάφος, το οποίο επίσης εισήλθε στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Οι παραβιάσεις αυτές σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου, με ιδιαίτερη ένταση στο βορειοανατολικό τμήμα. Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία βρέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα, ανταποκρινόμενη σε κάθε πρόκληση με άμεσες αναχαιτίσεις, επιδεικνύοντας την αποφασιστικότητά της στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

Σκληρή εμπλοκή κοντά στη Λήμνο

Μία από τις πιο σοβαρές στιγμές της ημέρας εκτυλίχθηκε στο βορειοανατολικό Αιγαίο, κοντά στο νησί της Λήμνου. Ένα ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 προχώρησε σε παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας του FIR Αθηνών. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ελληνικά οπλισμένα μαχητικά απογειώθηκαν και κινήθηκαν προς την περιοχή, προκειμένου να αναχαιτίσουν τα τουρκικά αεροσκάφη. Η αναχαίτιση δεν περιορίστηκε σε μια απλή διαδικασία, αλλά εξελίχθηκε σε μια σκληρή εμπλοκή, αναδεικνύοντας την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών πιλότων.

Αερομαχίες και «κλείδωμα» τουρκικού μαχητικού

Κατά τη διάρκεια της εμπλοκής κοντά στη Λήμνο, τα ελληνικά μαχητικά δεν αρκέστηκαν στην απλή αναχαίτιση των τουρκικών F-16. Αντιθέτως, προχώρησαν σε σκληρές αερομαχίες, με τους Έλληνες πιλότους να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας. Η αντιπαράθεση ήταν έντονη και δυναμική, με τα μαχητικά να εκτελούν ελιγμούς.

Αποτέλεσμα αυτών των αερομαχιών ήταν ένα από τα τουρκικά F-16 να κλειδωθεί σε θέση κατάρριψης από ελληνικό μαχητικό. Μετά από αυτή την εξέλιξη, το τουρκικό αεροσκάφος άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τα τουρκικά παράλια, αποχωρώντας από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των ελληνικών δυνάμεων να προστατεύουν τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Συνολικός απολογισμός της ημέρας

Συνολικά, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, καταγράφηκαν επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Όλες αυτές οι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε από ελληνικά μαχητικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο, επιβεβαιώνοντας την συνεχή επιτήρηση και άμεση αντίδραση της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η παρουσία του κατασκοπευτικού CN-235, καθώς και των οπλισμένων F-16, συνέθεσε μια ημέρα αυξημένης έντασης στο Αιγαίο. Οι ελληνικές δυνάμεις απέδειξαν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις προκλήσεις, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του εθνικού εναέριου χώρου έναντι των τουρκικών παραβιάσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos