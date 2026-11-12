Νίκος Δένδιας: Στόχος η αναβάθμιση του συστήματος υγείας για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προανήγγειλε την εκπόνηση συνολικής μελέτης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τα εγκαίνια της νέας Μονάδας Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ). Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υγειονομική κάλυψη των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, καθώς και των οικογενειών τους.

Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το πλαίσιο παροχών απολύτως κεντρικό στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμες. Στόχος είναι η δημιουργία του καλύτερου συστήματος υγείας για τα στελέχη, το οποίο θα μπορεί να συγκριθεί με τα καλύτερα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εγκαίνια και δωρεά στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Η τελετή των εγκαινίων της νέας Μονάδας Παραγωγής Ιατρικού Οξυγόνου στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2026. Η μονάδα αποτελεί δωρεά της εταιρείας «ANGELAKOS (HELLAS) S.A.». Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε την οικογένεια Αγγελάκου για την προσφορά της.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η σημασία της προσφοράς δεν περιορίζεται στην ίδια τη δωρεά. Επεκτείνεται και στο παράδειγμα που δημιουργεί για τη συμμετοχή της ελληνικής κοινωνίας στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων. Τόνισε ότι σε μια περίοδο ταχύτατης τεχνολογικής μετάβασης, οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται τη συνδρομή της κοινωνίας, πέρα από τους πόρους που διατίθενται από το δημόσιο ταμείο.

Ο στόχος για την υγεία των ενόπλων δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε τον στόχο για τη δημιουργία του καλύτερου συστήματος υγείας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό το σύστημα, όπως είπε, θα πρέπει να είναι εφάμιλλο των καλύτερων όχι μόνο στη χώρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προανήγγειλε την εκπόνηση μιας συνολικής μελέτης.

Η μελέτη αυτή θα αφορά το σύστημα υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων. Σκοπός της είναι ο εκσυγχρονισμός του και η προσαρμογή του στις νέες ανάγκες που δημιουργούν οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Ελκυστικότητα της στρατιωτικής σταδιοδρομίας

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι το σύστημα υγείας είναι απολύτως κεντρικό στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εργασίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Επεσήμανε ότι, μολονότι το Δημόσιο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα σε επίπεδο μισθολογικών απολαβών, οφείλει να προσφέρει ένα συνολικό πλαίσιο παροχών.

Αυτό το πλαίσιο παροχών θα ενισχύει την ελκυστικότητα της στρατιωτικής σταδιοδρομίας. Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υγειονομική κάλυψη των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών, καθώς και των οικογενειών τους, ως βασικό πυλώνα αυτής της προσπάθειας.

Η σημασία της νέας μονάδας οξυγόνου

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε εύστοχη την επιλογή της συγκεκριμένης δωρεάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον διοικητή του νοσοκομείου, η επένδυση αυτή αναμένεται να αποσβεστεί σε λιγότερο από εννέα χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Δένδιας συνέδεσε τη λειτουργία της μονάδας με την ανάγκη διασφάλισης επάρκειας σε κρίσιμα υγειονομικά εφόδια. Υπενθύμισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ευρωπαϊκές χώρες κατά την πανδημία, λόγω της περιορισμένης δυνατότητας παραγωγής οξυγόνου. Όπως σημείωσε, η νέα εγκατάσταση ενισχύει την ετοιμότητα του Ναυτικού Νοσοκομείου τόσο σε συνθήκες ομαλότητας όσο και σε περιόδους κρίσης.

Με πληροφορίες από: Enikos