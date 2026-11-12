Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση από τη Βουλή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στο «σύστημα Μητσοτάκη» εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε απευθείας αναθέσεις και διακίνηση επιρροής στα δημόσια οικονομικά.

Καταγγελίες για δημόσια οικονομικά και «σύστημα Μητσοτάκη»

Απευθυνόμενη στον κ. Πετραλιά, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Τα δημόσια οικονομικά πάνε καλά; Πρέπει να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, γιατί φαίνεται ότι σας περισσεύουν πάρα πολλά χρήματα για απευθείας αναθέσεις και για διακίνηση επιρροής». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι κάποιοι «αυξήσαν την περιουσία τους την τελευταία επταετία με τρόπο αστρονομικό και εντυπωσιακό».

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η αύξηση αφορά «ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μία φοβερή ευμάρεια για μία ειδική κοινωνική κατηγορία που λέγεται “μέλη του συστήματος Μητσοτάκη”». Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε το σύστημα αυτό ως κάτι που «όποια πέτρα κι αν σηκώσεις το βρίσκεις από κάτω».

Αναφορές σε υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα για να τεκμηριώσει τις καταγγελίες της. «Σηκώνεις την πέτρα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιον βρίσκεις; Πάλι τον κύριο Μητσοτάκη με τους κουμπάρους του, τον Ξυλούρη ή Φραπέ», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα της Βουλής.

Συνεχίζοντας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πρόσθεσε: «Σηκώνεις την πέτρα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών; Πάλι τον Μητσοτάκη βρίσκεις με τον Δημητριάδη, με τους παρακολουθούμενους υπουργούς».

Η υπόθεση των Τεμπών και οι καταγγελίες για το μπάσκετ

Στην ίδια λογική, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών. «Σηκώνεις την πέτρα των Τεμπών; Πάλι τον Μητσοτάκη βρίσκεις, με τους Τριαντόπουλους, με τους Καραμανλήδες, με τους Παπαγεωργίου, με πέντε πρόσωπα που παραπέμπονται και είναι όλοι του συστήματος Μητσοτάκη», δήλωσε.

Επιπλέον, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για την υπόθεση του μπάσκετ και των στημένων αγώνων. «Σηκώνεις την πέτρα του μπάσκετ και των στημένων αγώνων; Πάλι τον Μητσοτάκη βρίσκεις», είπε, προσθέτοντας: «Ω! του θαύματος ο Μητσοτάκης έκανε βόλτα με έναν διαιτητή-δασάρχη δεκαπέντε μέρες πριν συλληφθεί». Ο εν λόγω διαιτητής, ονόματι Παπαπέτρου, βρέθηκε με 840.000 ευρώ μετρητά στο σπίτι του, ενώ συμμετείχε σε κύκλωμα στημένων αγώνων, σύμφωνα με τις αναφορές της κ. Κωνσταντοπούλου.

Η παραίτηση του υφυπουργού Τσαβδαρίδη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης. Όπως είπε, ο κ. Τσαβδαρίδης «έβαλε την κόρη του εικονικά σε μια ομάδα χάντμπολ, χωρίς να παίξει αγώνες για να πάρει μοριοδότηση στις πανελλαδικές εξετάσεις». Η κόρη του, σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου, ούτε με τη μοριοδότηση δεν κατάφερε να εισαχθεί στην επιθυμητή σχολή, και τελικώς την έστειλε στην Κύπρο, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει δημόσια.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε επίσης το ερώτημα αν ο κ. Τσαβδαρίδης, την ώρα που ήταν υπουργός, ήταν και νομικός σύμβουλος στον Δήμο Βέροιας και αν έπαιρνε χρήματα από εκεί. Κατέληξε λέγοντας ότι, ενώ η κυβέρνηση έφερε νομοθέτημα για την προστασία των παιδιών από τα social media, «από εσάς πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά, ακόμα και τα δικά σας παιδιά από το άθλιο παράδειγμα αυτό ότι μπορείς στη ζωή να παραβιάζεις όλους τους κανόνες, να κλέβεις παντού και να βρίσκεσαι προκρινόμενος», αναφερόμενη στην εικονική εγγραφή σε ομάδα αθλητισμού για μοριοδότηση.

Με πληροφορίες από: Enikos