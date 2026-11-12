Έντονο προβληματισμό για τον χειρισμό της υπόθεσης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση εξέφρασε η Ράνια Τζίμα, σχολιάζοντας στην εκπομπή της τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Η δημοσιογράφος αναρωτήθηκε πώς, από τη στιγμή που έχει τεθεί ζήτημα ηθικής τάξης για τον κ. Τσαβδαρίδη, εκείνος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Οι τοποθετήσεις της εστιάστηκαν στην αντίδραση της κυβέρνησης και στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Ερωτήματα για την υποψηφιότητα Τσαβδαρίδη

Η Ράνια Τζίμα επανήλθε στο ζήτημα της ηθικής απαξίας των ενεργειών, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα πώς είναι δυνατόν ένας πολιτικός για τον οποίο έχει προκύψει τέτοιο ζήτημα να παραμένει υποψήφιος. Η ίδια εξέφρασε την απορία της για το πώς, παρά το ζήτημα ηθικής τάξης που έχει τεθεί για τον κ. Τσαβδαρίδη, αυτός θα παραμείνει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτή η επισήμανση υπογραμμίζει τον προβληματισμό της για τη συνέχεια της πολιτικής πορείας του κ. Τσαβδαρίδη, δεδομένων των εξελίξεων. Η συζήτηση στην εκπομπή της επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις τέτοιων ζητημάτων στην πολιτική ζωή και στις αποφάσεις των κομμάτων.

Η κυβερνητική τακτική και οι αντιδράσεις

Η Ράνια Τζίμα ανέφερε χαρακτηριστικά την εντύπωσή της, ζητώντας συγγνώμη, ότι η κυβέρνηση, και σε αυτή την περίπτωση όπως και σε άλλες, προσπαθεί να «τη γλιτώσει». Σύμφωνα με την ίδια, η τακτική που ακολουθείται είναι να αφήνονται οι ώρες να περάσουν, ώστε να αξιολογηθεί πόσο πολύ φορτώνει το θέμα την κοινή γνώμη και ποιες είναι οι αντιδράσεις, καθώς και πόσο πιεστικές είναι. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, η κυβέρνηση πράττει αναλόγως.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Παύλος Τσίμας συμφώνησε με την επισήμανση ότι η αντίδραση της κυβέρνησης δεν ήταν άμεση. Όπως σημείωσε, η καταγγελία είχε γίνει από το βράδυ της Τρίτης και δεν θα χρειαζόταν πάνω από μία ώρα μέχρι να αξιολογηθεί. Ο κ. Τσίμας σχολίασε ότι εκείνη τη στιγμή, αυτό που φαινόταν να μετρά δεν ήταν η βασιμότητα της καταγγελίας, αλλά η πολιτική της επίπτωση και ο θόρυβος που θα προκαλούσε.

Παραλληλισμός με την περίπτωση Καραμανλή

Η Ράνια Τζίμα, απευθυνόμενη στον Νίκο Αρμένη, ο οποίος βρισκόταν στο Δουβλίνο, αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Κώστα Καραμανλή. Έκανε λόγο για αντίστοιχο χειρισμό, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό ακριβώς έκαναν και με τον κ. Καραμανλή». Η σύγκριση αυτή έγινε για να τονιστεί η ομοιότητα στον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων ηθικής τάξεως που έχουν προκύψει για πολιτικά πρόσωπα.

Η δημοσιογράφος επανέλαβε την απορία της για το πώς, αφού τέθηκε ζήτημα ηθικής τάξεως για τον κύριο Τσαβδαρίδη, θα είναι και πάλι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η αναφορά στην περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού ενισχύει την άποψή της για μία επαναλαμβανόμενη τακτική εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος Νίκος Αρμένης, μεταφέροντας πληροφορίες από το Δουβλίνο, ανέφερε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με όσα μετέφερε, στη Νέα Δημοκρατία δεν θεωρούν πως ο κ. Τσαβδαρίδης έχει διαπράξει κάτι παράνομο. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση αρκεί για να σταλεί το σχετικό μήνυμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του κ. Αρμένη, στην Νέα Δημοκρατία θεωρούν υπερβολικό το ενδεχόμενο να αποπεμφθεί ο κ. Τσαβδαρίδης από την πολιτική. Η θέση αυτή δείχνει ότι το κυβερνών κόμμα εκτιμά πως οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta