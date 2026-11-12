Άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου μετά από μήνυση του Δημήτρη Παπαδημούλη

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προχώρησε την Πέμπτη (12/11/26) στην άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν σχετικού αιτήματος που είχε υποβληθεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης, η οποία ξεκίνησε με έγκληση που κατέθεσε ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος διετέλεσε τέως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτής και Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη (12/11/26), ενέκρινε το αίτημα της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών για την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το αίτημα αφορούσε μια ποινική υπόθεση που είχε κινηθεί εναντίον της, με αφετηρία την έγκληση του Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, εκτός από την ιδιότητά του ως πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει υπηρετήσει και ως Ευρωβουλευτής και Βουλευτής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αίρει πλέον το θεσμικό κώλυμα, επιτρέποντας στην υπόθεση να προχωρήσει τη δικονομική της διαδρομή ενώπιον των ελληνικών Δικαστικών Αρχών.

Το περιεχόμενο της έγκλησης και η επίμαχη ανάρτηση

Η έγκληση που κατέθεσε ο Δημήτρης Παπαδημούλης σχετίζεται με μια ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στον λογαριασμό της στο Twitter, η οποία δημοσιεύτηκε στις 13 Ιουνίου 2020. Σύμφωνα με τη δικηγορική εταιρεία «Θεόδωρος π. Μαντάς και Συνεργάτες», που εκπροσωπεί τον κ. Παπαδημούλη, το περιεχόμενο της ανάρτησης «θίγει την προσωπικότητα και την πολιτική ιδιότητα του Δημήτρη Παπαδημούλη».

Πιο συγκεκριμένα, η εγκαλούμενη ισχυρίστηκε ότι ο Δημήτριος Παπαδημούλης, μαζί με άλλα πολιτικά πρόσωπα, φέρει ευθύνη για την αποστροφή των πολιτών από την πολιτική. Επιπλέον, η ανάρτηση υποστήριζε ότι ο κ. Παπαδημούλης πλούτισε με αθέμιτο τρόπο, παρά το γεγονός ότι εισήλθε στην πολιτική «ξυπόλητος». Το δικηγορικό γραφείο χαρακτήρισε τον ισχυρισμό αυτό ως «απολύτως προσβλητικό» για τον εντολέα του, δηλώνοντας ότι η ποινική του απαξία θα κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Η αντίδραση του Δημήτρη Παπαδημούλη

Μετά την εξέλιξη της άρσης της ασυλίας, ο Δημήτρης Παπαδημούλης προέβη σε ανάρτηση, σχολιάζοντας την απόφαση. Στην ανάρτησή του, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!».

Ο κ. Παπαδημούλης είχε καταθέσει μήνυση εναντίον της κυρίας Λατινοπούλου αμέσως μετά την επίμαχη ανάρτηση τον Ιούνιο του 2020. Όπως τόνισε, η ανάρτηση αυτή ήταν «άθλια και συκοφαντική» και είχε ως στόχο να τον ταυτίσει στη συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

Η δικαστική οδός και η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη

Το αίτημα για την άρση της ασυλίας της ευρωβουλευτού υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αίρει το θεσμικό κώλυμα που υπήρχε, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπόθεση να ακολουθήσει την προβλεπόμενη δικονομική της διαδρομή ενώπιον των ελληνικών Δικαστικών Αρχών.

Από την πλευρά του δικηγορικού γραφείου «Θεόδωρος π. Μαντάς και Συνεργάτες», εκφράστηκε για μία ακόμη φορά η ακλόνητη εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσδοκία ότι η υπόθεση θα κριθεί με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης στα ελληνικά δικαστήρια.

Με πληροφορίες από: Newsit