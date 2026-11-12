Συζητήσεις Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη με Μακρόν για τον GSI – Κανονικά συνεχίζονται οι έρευνες του γαλλικού πλοίου

Επαφές με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, με βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, γνωστό ως Great Sea Interconnector (GSI).

Επαφές στο Δουβλίνο για τον Great Sea Interconnector

Στο πλαίσιο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν με τον Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το κυπριακό μέσο Philenews, το οποίο επικαλείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), στο επίκεντρο αυτών των επαφών βρέθηκε η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, το οποίο εκτελεί εργασίες σχετικές με το GSI. Οι συνομιλίες αυτές υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον των τριών χωρών για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου.

Η πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου

Από την επικοινωνία των τριών ηγετών προκύπτει ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Το σκάφος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διεθνή χωρικά ύδατα, πραγματοποιώντας τις προβλεπόμενες εργασίες για τη χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα.

Οι εργασίες αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος έχει φτάσει πέρα από τα 7 ναυτικά μίλια νότια της Καρπάθου, συνεχίζοντας την αποστολή του σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Περιστατικό με τουρκική φρεγάτα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών του, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο δέχθηκε μια μικρή ενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκικής πλευράς. Συγκεκριμένα, μια τουρκική φρεγάτα απέστειλε μήνυμα στο Abeille Marengo, επισημαίνοντας ότι πλέει σε τουρκικά ύδατα και ότι μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Ωστόσο, παρά το περιστατικό αυτό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εξέλιξη των ερευνών δεν επηρεάστηκε. Το γαλλικό σκάφος συνέχισε κανονικά τις εργασίες του για τη χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα, όπως είχε προγραμματιστεί.

Η άμεση αντίδραση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού

Η αντίδραση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ήταν άμεση μετά την επικοινωνία της τουρκικής φρεγάτας με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος. Η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος» απάντησε μέσω ασυρμάτου, τονίζοντας ότι οι εργασίες του Abeille Marengo συνεχίζονται κανονικά.

Η απάντηση της «Λήμνος» υπογράμμισε ότι οι εργασίες διεξάγονται βάσει του ελληνικού σχεδιασμού και των αδειών που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, καθώς και των σχετικών NAVTEX που έχουν εκδοθεί για την περιοχή.

Παρακολούθηση και αρχή της αναλογικότητας

Στρατιωτικές πηγές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρουν ότι η αντίδραση της Άγκυρας ήταν αναμενόμενη. Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αποστολής του γαλλικού ερευνητικού πλοίου, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας, με τη ναυτική παρουσία στην περιοχή να προσαρμόζεται στις κινήσεις της τουρκικής πλευράς. Από την Αθήνα έχει αποφασιστεί ότι η παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού ή του Λιμενικού Σώματος θα είναι αντίστοιχη της τουρκικής παρουσίας, ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών.

Με πληροφορίες από: Topontiki