Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δουβλίνο: Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος σήμερα Πέμπτη (12.11.26) στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, έθεσε ως βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία την ενεργό συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι καμία συζήτηση για μακροχρόνια ειρήνη στην Ουκρανία ή για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης δεν μπορεί να λάβει χώρα χωρίς την παρουσία των ευρωπαϊκών θεσμών στο τραπέζι των συζητήσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την οικονομική ανθεκτικότητα και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, θέματα που απασχολούν τη Σύνοδο.

Η ανάγκη ευρωπαϊκής συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το Δουβλίνο, υπενθύμισε την πρώτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στην Πράγα. Αυτή η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός σημείωσε με έμφαση ότι, τέσσερα και μισό χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η ευρωπαϊκή ήπειρος εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή σύγκρουση στην καρδιά της.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί πρόσφατα στις συζητήσεις για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Ωστόσο, θέλησε να είναι απολύτως σαφής ως προς την θέση της Ευρώπης. Επισήμανε ότι η άποψή του απηχεί την κοινή θέση όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Θέλω να είμαι σαφής», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, «και νομίζω ότι αυτό απηχεί την άποψη όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση σχετικά με μια μακρόχρονη ειρήνη στην Ουκρανία και σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης χωρίς την παρουσία της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Η μορφή της ευρωπαϊκής εκπροσώπησης και η σημασία της εκεχειρίας

Σχετικά με τη μορφή της ευρωπαϊκής συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι συζητήσεις για αυτό το ζήτημα θα συνεχιστούν και αύριο. Η προσωπική του άποψη, όπως δήλωσε, ήταν ανέκαθεν ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να πλαισιωθούν από ορισμένες από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τόνισε την ανάγκη παρουσίας των ευρωπαϊκών θεσμών, οι οποίοι μπορούν να συμπληρωθούν από άλλες χώρες.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το πρώτο και άμεσο βήμα θα πρέπει πάντοτε να είναι η επικέντρωση στην επίτευξη μιας εκεχειρίας. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση για την ειρήνη στην περιοχή.

Ιδιαίτερη ανησυχία για τη Μαύρη Θάλασσα και τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ως ηγέτης μιας ναυτικής χώρας, ο πρωθυπουργός εξέπληξε ιδιαίτερη ανησυχία για όσα συμβαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα. Έκανε ειδική αναφορά στις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ένα ζήτημα που έχει ήδη θέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε έκκληση για μια παγκόσμια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά αυτές τις επιθέσεις. Χαρακτήρισε αυτόν τον τομέα ως απόλυτη προτεραιότητα για οποιεσδήποτε συζητήσεις πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα

Πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην άλλη σύγκρουση που λαμβάνει χώρα στη Μέση Ανατολή. Επισήμανε ότι αυτή η σύγκρουση έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα, ακόμα και αν το Δουβλίνο, όπου βρίσκεται, είναι αρκετά μακριά από τη δική του χώρα, την Ελλάδα. «Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχει και μια άλλη σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει οικονομική αβεβαιότητα και λαμβάνει χώρα στη Μέση Ανατολή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνδέοντας τις διεθνείς εξελίξεις με την οικονομική κατάσταση της Ευρώπης, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συμμερίζονται την κοινή ανησυχία για το πώς θα καταφέρουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Τόνισε επίσης την ανάγκη να αναπτύξουν οι χώρες τις δικές τους δυνατότητες, περιορίζοντας τις εξαρτήσεις που υπονομεύουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη, ως ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και απαιτούν κοινή αντιμετώπιση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos