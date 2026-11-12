Η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο μετά από επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Η διακομιδή της έγινε έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, προκλήθηκε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η προϊσταμένη νοσηλεύεται πλέον με νευρικό κλονισμό.

Διακομιδή στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» πριν από λίγο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η μεταφορά της κρίθηκε αναγκαία μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο που βίωσε, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών υγείας.

Την είδηση γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X. Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η προϊσταμένη λιποθύμησε μετά από μια έντονη φραστική αντιπαράθεση με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η κατάσταση της υγείας της περιγράφεται ως νευρικός κλονισμός.

Το φραστικό επεισόδιο και οι καταγγελίες

Το περιστατικό του φραστικού επεισοδίου έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εξέτασης μιας καταγγελίας που είχε υποβάλει η κυρία Καρακίτσου, η οποία φέρεται να είναι εργαζομένη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η καταγγελία αφορούσε διάφορες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, στην ανάρτησή του, χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγική», σημειώνοντας ότι έχει ξεπεράσει «κάθε όριο και κάθε φαντασία». Η ένταση κατά την εξέταση της καταγγελίας οδήγησε στο λιποθυμικό επεισόδιο της προϊσταμένης επιθεωρήτριας.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης, κυρίας Καρακίτσου, κατατέθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου 2026 και στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Η πρώτη συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίστηκε αρχικά για τις 24 Φεβρουαρίου 2026. Ωστόσο, με αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η συζήτηση αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου.

Στις 23 Απριλίου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπέβαλε αίτηση εξαίρεσης του επιθεωρητή κ. Χαρμαντά, ο οποίος είχε οριστεί να εξετάσει την καταγγελία. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Μετά την απόρριψη, η κυρία Κωνσταντοπούλου υπέβαλε μήνυση κατά του επιθεωρητή, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η εξέταση και ο κ. Χαρμαντάς να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα.

Αιτήματα εξαίρεσης και μηνύσεις

Μετά τα παραπάνω γεγονότα, η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στην αλλαγή του επιθεωρητή. Η νέα ακρόαση ορίστηκε για τις 17 Ιουνίου 2026. Και πάλι, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης, αυτή τη φορά της επιθεωρήτριας-προϊσταμένης, με συνέπεια την εκ νέου ματαίωση της ακρόασης.

Οι αιτήσεις εξαίρεσης απορρίφθηκαν και ορίστηκε νέα ημερομηνία ακρόασης για τις 2 Σεπτεμβρίου 2026. Εκείνη την ημέρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου προσήλθε και κατήγγειλε το μη νόμιμο της διαδικασίας, υποβάλλοντας ένα νέο αίτημα αναβολής. Η ακρόαση προσδιορίστηκε εκ νέου για τις 8 Οκτωβρίου, ώστε η υπηρεσία να απαντήσει επί των καταγγελιών.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση

Στις 8 Οκτωβρίου, η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε νέα αναβολή της ακρόασης. Έτσι, η εξέταση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για σήμερα, 12 Νοεμβρίου. Κατά τη σημερινή ημέρα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε μήνυση και κατά της παρούσας προϊσταμένης επιθεωρήτριας, όπως είχε πράξει και στον προηγούμενο επιθεωρητή.

Ο νευρικός κλονισμός της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής σημειώθηκε μετά τις καταγγελίες της κυρίας Κωνσταντοπούλου, οι οποίες ανέφεραν ότι η επιθεωρήτρια έχει λάβει χρήματα από τον Άδωνι Γεωργιάδη και ότι είναι μεροληπτική. Αυτές οι καταγγελίες φαίνεται να ήταν το τελευταίο επεισόδιο στην αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάρρευση της υγείας της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos