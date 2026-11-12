Η υπόθεση Τσαβδαρίδη και οι αντιδράσεις για τους συντελεστές δόμησης στα βόρεια προάστια

Η υπόθεση Τσαβδαρίδη έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στα κυβερνητικά πηγαδάκια, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό. Αρκετά στελέχη θεωρούν ότι, παρότι τέτοιες υποθέσεις ενδέχεται να μην συνιστούν κραυγαλέα παρανομία, εγείρουν ηθικά ζητήματα που ενοχλούν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος στα βόρεια προάστια της Αττικής βρίσκονται αντιμέτωπα με σκληρές αντιδράσεις από δημάρχους και πολίτες, με φόντο τις μελέτες για τους συντελεστές δόμησης.

Η συζήτηση για την υπόθεση Τσαβδαρίδη

Η υπόθεση του κ. Τσαβδαρίδη απασχόλησε εκτενώς τα κυβερνητικά πηγαδάκια, όπου οι συζητήσεις ήταν ιδιαίτερα ζωηρές. Πολλοί εξέφρασαν την άποψη ότι, ανεξάρτητα από τη νομική τους διάσταση, τέτοιου είδους ζητήματα έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ηθική δυσφορία στο εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας.

Έγινε μάλιστα παραλληλισμός με την υπόθεση Λαζαρίδη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ο βουλευτής Καβάλας να χάσει τη θέση του στην κυβέρνηση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέλεξαν να κρατήσουν γενικά χαμηλούς τόνους σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, αποφεύγοντας να το αναδείξουν ιδιαίτερα, καθώς αφορά, μεταξύ άλλων, και ένα παιδί.

Αντιδράσεις για τους συντελεστές δόμησης στα βόρεια προάστια

Στα βόρεια προάστια της Αττικής, πολλά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται αντιμέτωπα με έντονες και σκληρές αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυτές προέρχονται τόσο από τους δημάρχους των περιοχών όσο και από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους.

Το κύριο αντικείμενο της δυσφορίας είναι οι μελέτες που αφορούν τους συντελεστές δόμησης. Οι εν λόγω μελέτες εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσουν σε ενίσχυση της δυνατότητας δόμησης σε πολλές περιοχές των βορείων προαστίων της Αττικής, κάτι που έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες στους κατοίκους και τις τοπικές αρχές.

Επιστολή στον πρωθυπουργό και προετοιμασία εκδήλωσης

Οι δήμαρχοι των πληττόμενων περιοχών έχουν εκφράσει την έντονη αντίδρασή τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται «στα κάγκελα» με τις εξελίξεις. Μάλιστα, χθες, πέντε από αυτούς τους δημάρχους προχώρησαν στην αποστολή επιστολής στον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, προκειμένου να εκθέσουν τις ανησυχίες και τις θέσεις τους για το ζήτημα.

Πέραν της επιστολής, οι δήμαρχοι και οι πολίτες προετοιμάζουν και μια μεγάλη εκδήλωση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος του τρέχοντος μήνα. Η εκδήλωση αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει περαιτέρω τις αντιδράσεις και να ασκήσει πίεση για την αναθεώρηση των σχετικών μελετών και αποφάσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta