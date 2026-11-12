Ο Αλέξης Τσίπρας αλλάζει στρατηγική, από το κεντρώο προφίλ στην ακραία μετωπική με τον Μητσοτάκη

Σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής του έχει προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας τις τελευταίες εβδομάδες, εγκαταλείποντας το πιο μετριοπαθές ύφος που είχε επιχειρήσει να αναδείξει ως και τη ΔΕΘ. Ο πρώην πρωθυπουργός πλέον κινείται σε πιο «πολεμικούς» τόνους, μπαίνοντας σε λογική μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση και, κυρίως, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ζητούμενο αυτής της αλλαγής είναι να «ξεκολλήσει» η δημοσκοπική «βελόνα» του κόμματός του.

Η στροφή στην επικοινωνιακή στρατηγική

Η διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα από ένα πιο μετριοπαθές προφίλ σε μια πιο συγκρουσιακή στάση ξεκίνησε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 28 Αυγούστου, σε μια συνεδρίαση των τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ. που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Αμαρουσίου, ο κ. Τσίπρας είχε μιλήσει σε χαμηλούς τόνους, χρησιμοποιώντας προσεκτικές διατυπώσεις. Εκεί παρουσίασε τη λογική του προγράμματος που θα ανακοίνωνε λίγες μέρες αργότερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, στη ΔΕΘ.

Η εικόνα εκείνη απηχούσε την προσπάθεια, στο πλαίσιο του γνωστού «rebranding», να εκπέμψει μια φυσιογνωμία πιο προσιτή στο κεντρώο κοινό στο οποίο προσέβλεπε, με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Ωστόσο, ο πολιτικός χρόνος αποδείχτηκε πολύ πυκνός, καθώς από τότε έως την Καλαμάτα, στις 2 Νοεμβρίου, ο κ. Τσίπρας εκτόξευσε τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» κατά του κ. Μητσοτάκη, δίνοντας το σήμα ότι αλλάζει «πίστα» στην πολιτική του αντιπαράθεση.

Οι δημοσκοπικές επιδόσεις και οι στόχοι

Η αλλαγή στρατηγικής έρχεται σε μια περίοδο όπου η δημοσκοπική «βελόνα» του κόμματος μοιάζει καθηλωμένη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά τη ΔΕΘ, τα ποσοστά κινούνται γύρω στο 15%-16%, με μια μικρή πτωτική τάση. Αυτή η κατάσταση φέρνει το ΠΑΣΟΚ πιο κοντά, καθώς κλείνει η ψαλίδα μεταξύ των δύο κομμάτων.

Ενώ το καλοκαίρι είχε τεθεί ο στόχος, για κάποιους μάλιστα ήταν και εκτίμηση, να μπει το «2» μπροστά τον Σεπτέμβριο, δηλαδή η ΕΛ.Α.Σ. να πιάσει το 20%, αυτό δεν επετεύχθη. Μέσα στον Σεπτέμβριο, ο πρώην πρωθυπουργός, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, έκανε λόγο σε συνεργάτες του για δημοσκοπική «διόρθωση», την οποία ανέμενε εκτιμώντας ότι η καμπύλη θα άρχιζε να ανεβαίνει στο εξής.

Η επαναφορά της 13ης σύνταξης και η «πατριωτική εισφορά»

Στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής, ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε και σε μια σημαντική εξαγγελία που αφορούσε την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την οποία αρχικά δεν είχε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της ΔΕΘ. Τότε, όπως εξηγούσαν μετά από την ΕΛ.Α.Σ., το στοίχημα ήταν η αξιοπιστία και η τήρηση του δημοσιονομικού χώρου. Δεν είχε δε ανακοινωθεί συγκεκριμένο νούμερο για το τι θα απέφερε η εξαγγελία για την πατριωτική εισφορά, προκειμένου να αποφευχθούν κατηγορίες περί φοροεπιδρομής.

Ωστόσο, μετά την πίεση της αντιπολίτευσης, ιδίως από το ΠΑΣΟΚ, που άσκησε κριτική για τη μη εξαγγελία της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, και προσαρμογή στο πλαίσιο Μητσοτάκη, ο κ. Τσίπρας προχώρησε σε αυτή την εξαγγελία. Συγκεκριμένα, κατά την περιοδεία του στον Βόλο και τη συνέντευξή του στο κανάλι TRT στις 19 Οκτωβρίου, είχε δηλώσει: «Με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου θα διασφαλίσουμε και τη 13η σύνταξη». Εξήγησε ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από την πατριωτική εισφορά, την οποία υπολόγισε γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπενθύμισε επίσης ότι το 2019 είχε δώσει τη μισή 13η σύνταξη, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Οι επόμενες κινήσεις και η κλιμάκωση

Η περίοδος μετά τον Σεπτέμβριο χαρακτηρίστηκε από μια σειρά κινήσεων που σηματοδότησαν την κλιμάκωση της στρατηγικής του πρώην πρωθυπουργού. Ακολούθησε η επίσκεψη στο Άγιον Όρος, λίγο πριν τις αναφορές του στην 13η σύνταξη. Οι διαδοχικές αυτές κινήσεις και δηλώσεις συνθέτουν το πλαίσιο της μετατόπισης από ένα πιο ήπιο προφίλ σε μια πιο δυναμική και συγκρουσιακή προσέγγιση.

Η δήλωση στην Καλαμάτα στις 2 Νοεμβρίου, όπου ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς», αποτελεί κομβικό σημείο αυτής της νέας στρατηγικής. Η φράση αυτή, σε συνδυασμό με τις προηγούμενες κινήσεις, υποδηλώνει μια σαφή πρόθεση για σκλήρυνση της αντιπολιτευτικής γραμμής και άμεση αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τα τρέχοντα δημοσκοπικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Topontiki