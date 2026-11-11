Νέο παγκόσμιο ρεκόρ πτήσης 24 ωρών από Airbus A350-1000ULR

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της αεροπορίας γράφτηκε με την επίτευξη ενός εντυπωσιακού παγκόσμιου ρεκόρ πτήσης. Ένα Airbus A350-1000ULR παρέμεινε στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς καμία ενδιάμεση στάση. Αυτή η πρωτοποριακή πτήση, που αναγνωρίστηκε επισήμως από τα Guinness World Records, ανοίγει νέους ορίζοντες στην αεροπορική τεχνολογία και την ανθρώπινη αντοχή.

Η ιστορική πτήση και η εκτεταμένη διαδρομή της

Η ιστορική αυτή πτήση πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Ιουλίου του 2026. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Μελβούρνη και, έπειτα από μια διαδρομή 23.155 χιλιομέτρων, προσγειώθηκε στην Τουλούζη. Η διαδρομή του Airbus A350-1000ULR ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς το αεροσκάφος πέταξε πάνω από το Σίδνεϊ, διέσχισε τον Ειρηνικό Ωκεανό, πέρασε πάνω από τη Βόρεια Αμερική και στη συνέχεια τον Ατλαντικό Ωκεανό. Στην πορεία του, πέρασε και από το Λονδίνο, πριν καταλήξει στην έδρα της Airbus, στη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς πτήσης, το Airbus διέσχισε συνολικά τρεις ηπείρους και δύο ωκεανούς. Επιπλέον, πέρασε και από τη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας, ένα νοητό σύνορο στον Ειρηνικό όπου αλλάζει η ημερολογιακή ημέρα. Το ρεκόρ αυτό αναγνωρίστηκε επισήμως από το Guinness World Records πριν από λίγες ημέρες, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική επίδοση.

Η εμπειρία των δεκατριών επιβαινόντων

Στην πρωτοποριακή αυτή πτήση επέβαιναν δεκατρία άτομα, μεταξύ των οποίων δοκιμαστές πιλότοι, μηχανικοί και κυβερνήτες της Qantas. Η εμπειρία για τους επιβαίνοντες ήταν μοναδική, καθώς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μια τέτοια εμπειρία, που υπό κανονικές συνθήκες θα απαιτούσε δύο ημέρες, συμπυκνώθηκε σε ένα εικοσιτετράωρο στον αέρα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης αεροπορίας.

Η αεροπορία έχει πάψει προ πολλού να διατηρεί καλές σχέσεις με το ημερολόγιο, όπως αναφέρεται, υπογραμμίζοντας την ικανότητα των αεροσκαφών να διασχίζουν ζώνες ώρας και ημερομηνίες με ταχύτητα. Η παραμονή ενός ολόκληρου εικοσιτετραώρου μέσα στο αεροσκάφος αποτελεί ένα επίτευγμα που θα εντυπωσίαζε πιθανότατα και τους πρωτοπόρους της αεροπορίας.

Από τους αδελφούς Ράιτ στο σύγχρονο Airbus

Η εξέλιξη της αεροπορίας είναι εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς τις πρώτες προσπάθειες. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1903, σε μια ανεμοδαρμένη παραλία της Βόρειας Καρολίνας, ο Όρβιλ Ράιτ ξάπλωσε μπρούμυτα σε μια κατασκευή από ξύλο, ύφασμα και συρματόσχοινα. Ο αδελφός του, Γουίλμπουρ, στεκόταν δίπλα του. Ο κινητήρας πήρε μπροστά και το Flyer ανασηκώθηκε από το έδαφος.

Δώδεκα δευτερόλεπτα αργότερα, το αεροσκάφος προσγειώθηκε, έχοντας διανύσει μόλις 36,5 μέτρα. Εκείνη η πτήση σηματοδότησε την απόκτηση φτερών από την ανθρωπότητα. Εκατόν είκοσι τρία χρόνια αργότερα, η απόσταση των 23.155 χιλιομέτρων που κάλυψε το Airbus A350-1000ULR είναι σχεδόν 635.000 φορές μεγαλύτερη από την απόσταση της πρώτης πτήσης των αδελφών Ράιτ, αναδεικνύοντας το τεράστιο άλμα της τεχνολογίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ και ο σκοπός της πτήσης

Το προηγούμενο ρεκόρ για πτήση χωρίς ενδιάμεση στάση είχε διάρκεια 21 χρόνια. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2005, ένα Boeing 777-200LR είχε πραγματοποιήσει πτήση από το Χονγκ Κονγκ στο Λονδίνο, ακολουθώντας την ανατολική διαδρομή. Εκείνη η πτήση κάλυψε περίπου 21.600 χιλιόμετρα σε 22 ώρες και 42 λεπτά.

Το Airbus A350-1000ULR στην πρόσφατη επίδοσή του πρόσθεσε περίπου 1.550 χιλιόμετρα και μία ώρα και 42 λεπτά στην προηγούμενη επίδοση. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πτήση αυτή ήταν μια ειδική δοκιμαστική πτήση και όχι ένα κανονικό εμπορικό δρομολόγιο με εκατοντάδες επιβάτες. Η διαφορά αυτή είναι σημαντική, καθώς κάθε επιπλέον κιλό φορτίου μεταφράζεται σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου. Το παγκόσμιο ρεκόρ δεν υπήρξε αυτοσκοπός για την Airbus, η οποία είχε αναλάβει να αποδείξει στην Qantas ότι το νέο αεροσκάφος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta