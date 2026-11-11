Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει τεχνητή νοημοσύνη και drones για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου, προηγμένου ψηφιακού επιχειρησιακού κέντρου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον τρόπο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Το κέντρο αυτό θα επιτρέπει την παρακολούθηση ελεγκτικών επιχειρήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, τη διασταύρωση οικονομικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο και την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις μεθόδους των ελέγχων, καθώς η παραδοσιακή αναζήτηση παραστατικών και τιμολογίων εντός των επιχειρήσεων περνά σταδιακά στο παρελθόν. Πλέον, οι ελεγκτές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ενιαίο περιβάλλον συγκέντρωσης πληροφοριών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Το νέο ψηφιακό «στρατηγείο» της ΑΑΔΕ

Το νέο επιχειρησιακό κέντρο της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) αποτελεί το ψηφιακό «στρατηγείο» της ΑΑΔΕ. Ο βασικός του στόχος είναι ο μετασχηματισμός των ελέγχων σε μια διαρκή επιχείρηση ψηφιακής επιτήρησης. Μέσω αυτής της προσέγγισης, η Αρχή φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και τα οργανωμένα κυκλώματα οικονομικής απάτης.

Η λειτουργία του κέντρου θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να συνδέουν και να συσχετίζουν πρόσωπα, επιχειρήσεις, οχήματα και συναλλαγές, χωρίς την ανάγκη αναζήτησης πληροφοριών από διαφορετικές υπηρεσίες. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο περιβάλλον, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα στους ελεγκτές.

Τεχνολογική θωράκιση με τεχνητή νοημοσύνη και drones

Η νέα αυτή υποδομή θα αξιοποιήσει προηγμένες τεχνολογίες για την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών, προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί εικόνα από drones, προσθέτοντας ένα επιπλέον μέσο στην προσπάθεια εντοπισμού παράνομων δραστηριοτήτων από ψηλά.

Το κέντρο θα διαθέτει ειδικά συστήματα ζωντανής μετάδοσης εικόνας και ήχου, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εξέλιξης των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό του κέντρου θα μπορεί να βλέψει τι συμβαίνει την ώρα του ελέγχου και να παρέχει άμεσες οδηγίες στα ελεγκτικά κλιμάκια που βρίσκονται στο πεδίο, ενισχύοντας τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα.

Συγκέντρωση και διασταύρωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές

Το μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΑΔΕ με τη νέα αυτή υποδομή δεν θα είναι μόνο η χρήση καμερών και drones, αλλά κυρίως η δυνατότητα συγκέντρωσης και διασταύρωσης πληροφοριών από δεκάδες διαφορετικές πηγές. Το επιχειρησιακό κέντρο θα τροφοδοτείται συνεχώς με στοιχεία από βασικά ψηφιακά συστήματα, όπως το myDATA, το eSEND, το ELENXIS, το ΕΛΕΓΧΟΣlive και το τελωνειακό ICISnet.

Αυτές οι πλατφόρμες θα παρέχουν δεδομένα για τιμολόγια, αποδείξεις, έσοδα, έξοδα, εισαγωγές και εξαγωγές. Μέσω της ανάλυσης αυτών των πληροφοριών, οι ελεγκτές θα είναι σε θέση να εντοπίζουν αποκλίσεις στις δηλώσεις ΦΠΑ, συναλλαγές που δεν συνάδουν με τα δηλωμένα οικονομικά μεγέθη, καθώς και άλλες περιπτώσεις που δημιουργούν υπόνοιες φοροδιαφυγής.

Η φυσική υποδομή του κέντρου

Το νέο επιχειρησιακό κέντρο θα καταλαμβάνει μια έκταση τουλάχιστον 460 τετραγωνικών μέτρων. Ο χώρος θα είναι εξοπλισμένος με μεγάλες οθόνες, ψηφιακούς χάρτες και διαδραστικούς πίνακες, καθώς και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας. Αυτός ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των ελεγκτικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η νέα υποδομή θα περιλαμβάνει πέντε ηχομονωμένους θαλάμους εργασίας, οι οποίοι θα υποστηρίζουν τον ταυτόχρονο συντονισμό διαφορετικών ελεγκτικών επιχειρήσεων. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει την απρόσκοπτη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ομάδων, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα της ΑΑΔΕ.

Με πληροφορίες από: Topontiki