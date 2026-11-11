«Θερίζει» την Ελασσόνα η γαστρεντερίτιδα: Στο μικροσκόπιο το νερό μετά τα εκατοντάδες κρούσματα

Εκατοντάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους. Συνολικά 379 ασθενείς έχουν προσέλθει στο Κέντρο Υγείας της πόλης ζητώντας πρώτες βοήθειες. Οι υποψίες των ειδικών επιστημόνων και των υγειονομικών αρχών στρέφονται προς το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής ως την πιθανή πηγή της μαζικής έξαρσης.

Έξαρση κρουσμάτων στην Ελασσόνα

Η κατάσταση στην Ελασσόνα είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το Κέντρο Υγείας λειτουργεί σχεδόν ως νοσοκομείο για τη συγκεκριμένη νόσο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Από τους 379 ανθρώπους που απευθύνθηκαν για βοήθεια, οι 261 διαγνώστηκαν τελικά με γαστρεντερίτιδα.

Από αυτούς που διαγνώστηκαν, οι 125 χρειάστηκε να παραμείνουν για λίγες ώρες υπό νοσηλεία στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του Κέντρου Υγείας, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

Το δίκτυο ύδρευσης στο μικροσκόπιο

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας συνδέεται με σοβαρά προβλήματα που εμφανίστηκαν στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Τα προβλήματα αυτά φέρεται να προέκυψαν μετά από περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες ενδεχομένως να επηρέασαν την ποιότητα του νερού.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργαστηριακές αναλύσεις σε δείγματα νερού που έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία της Ελασσόνας και των γύρω περιοχών. Τις εξετάσεις αυτές πραγματοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στα εργαστήριά του, με βασικό στόχο να διαπιστωθεί αν ο παθογόνος παράγοντας που προκαλεί τη νόσο εντοπίζεται στο νερό.

Η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Σε αντίθεση με την Ελασσόνα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής κάποια ασυνήθιστη κατάσταση για την εποχή, όσον αφορά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Δεν υπάρχει εικόνα μαζικής προσέλευσης ασθενών με τέτοια συμπτώματα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Επιπλέον, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν μεταφέρει στο νοσοκομείο της Λάρισας το πολύ τρία με τέσσερα περιστατικά με πολύ σοβαρά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η έξαρση παραμένει κυρίως εντοπισμένη στην περιοχή της Ελασσόνας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr