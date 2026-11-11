Ο καιρός τα Χριστούγεννα 2026: Τι δείχνουν τα Μερομήνια για χιόνια

Τα Μερομήνια του 2026-2027 «δείχνουν» έναν χειμώνα με απότομες αλλαγές του καιρού, ισχυρές ψυχρές εισβολές τον Ιανουάριο και πιθανότητες για χιόνια κοντά στα Χριστούγεννα. Οι εκτιμήσεις του Φάνη Χατζηγρίβα, βασισμένες σε αυτή την παραδοσιακή μέθοδο, αναφέρουν έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις, με το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων να είναι ανοιχτό ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ο χειμώνας 2026-2027

Ο φετινός χειμώνας, σύμφωνα με τα Μερομήνια, αναμένεται να χαρακτηριστεί από σημαντικές μεταβολές. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, συχνές βροχοπτώσεις και διαστήματα κατά τα οποία είναι πιθανές χιονοπτώσεις, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις ημέρες γύρω από τα Χριστούγεννα του 2026, καθώς οι παραδοσιακές αυτές εκτιμήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για χιόνια σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Η πρόβλεψη για τον Δεκέμβριο

Ο Δεκέμβριος του 2026 εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές. Στα βόρεια τμήματα της χώρας, δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις ακόμα και σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα κατά τις πρώτες ημέρες του μήνα.

Μετά από μια προσωρινή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, το διάστημα μεταξύ 21 και 23 Δεκεμβρίου ξεχωρίζει ως πιθανό για νέα επιδείνωση. Αυτή η μεταβολή αναμένεται να φέρει βροχοπτώσεις αρχικά στα δυτικά, ακολουθούμενες από μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Το ενδεχόμενο «λευκών» Χριστουγέννων

Οι ημέρες πριν και μετά τα Χριστούγεννα εμφανίζονται ως ένα διάστημα με αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις, σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, οι προβλέψεις δεν μπορούν να προσδιορίσουν από τώρα τις ακριβείς περιοχές που θα επηρεαστούν ή εάν τα Χριστούγεννα θα είναι πράγματι «λευκά» σε όλη τη χώρα.

Ο Ιανουάριος με ψυχρές εισβολές

Μετά τις βροχές που αναμένονται τις πρώτες ημέρες του νέου έτους και μια πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, ο Ιανουάριος προβλέπεται να φέρει ψυχρές εισβολές. Το διάστημα από 17 έως 20 Ιανουαρίου παρουσιάζεται ως ένα πρώτο πιθανό «παράθυρο» για νέα ψυχρή εισβολή, που ενδέχεται να συνοδευτεί από χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα.

Η σημαντικότερη μεταβολή, πάντως, τοποθετείται μεταξύ 23 και 25 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, τα Μερομήνια δείχνουν πιθανότητα για ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρό παγετό και χιόνια, ακόμα και σε πεδινές περιοχές.

Τι είναι τα Μερομήνια

Τα Μερομήνια αποτελούν μια παραδοσιακή λαϊκή μέθοδο πρόβλεψης του καιρού, η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των καιρικών συνθηκών των επόμενων δώδεκα μηνών. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην προσεκτική παρατήρηση του καιρού κατά τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου κάθε έτους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr