Οι απαντήσεις του Λάζαρου Τσαβδαρίδη για την κόρη του και την εθνική χάντμπολ

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, σχολίασε τις καταγγελίες που αφορούν τη φερόμενη μεροληπτική μεταχείριση της κόρης του σε ομάδα χάντμπολ. Οι καταγγελίες αυτές υποστήριζαν ότι στόχος ήταν η εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή της σε πανεπιστήμιο. Ο κ. Τσαβδαρίδης μίλησε το πρωί της Τετάρτης (11/11) στον ΑΝΤ1, αμφισβητώντας τη βάση των ισχυρισμών.

Οι εξηγήσεις για τη μοριοδότηση

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης υποστήριξε ότι η κόρη του δεν αξιοποίησε ποτέ μόρια από την αθλητική της δραστηριότητα για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Παρακολουθώ από χθες τα σχετικά δημοσιεύματα και το πρώτο που αισθάνομαι να ρωτήσω δημόσια είναι τελικά για ποιο πράγμα κατηγορούμαι και ποιο αδίκημα μου προσάπτουν», ανέφερε αρχικά ο υφυπουργός.

Ο ίδιος τόνισε πως η κόρη του δεν έκανε χρήση των μορίων από την αθλητική της δραστηριότητα. Επέμεινε ότι η διαδικασία εισαγωγής της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έγινε με κανονικές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η πορεία της κόρης του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον κ. Τσαβδαρίδη, η κόρη του έδωσε Πανελλήνιες Εξετάσεις, όπως όλα τα παιδιά, και πέτυχε την εισαγωγή της σε Γεωπονική σχολή στη Λάρισα. Αυτό έγινε «με το σπαθί της», χωρίς να χρησιμοποιήσει την προβλεπόμενη αθλητική μοριοδότηση από την ομάδα χάντμπολ στην οποία αγωνίστηκε.

Τελικά, η κόρη του δεν φοίτησε καθόλου στην εν λόγω σχολή. Αυτή τη στιγμή, σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου, όπως δήλωσε ο υφυπουργός.

Διάψευση για παρέμβαση σε χρηματοδότηση συλλόγου

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απέρριψε επίσης κατηγορηματικά τις αναφορές περί δικής του παρέμβασης για τη χρηματοδότηση του αθλητικού συλλόγου στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη του. Έκανε λόγο για ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά όσα αναφέρονται για χρηματοδότηση του συλλόγου, στον οποίο αγωνιζόταν η κόρη μου, με μεσολάβηση δική μου και χρήση της επιρροής μου, λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας», τόνισε. Επιπλέον, δήλωσε πως ουδέποτε έχει δει τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος φέρεται να είναι μεταξύ αυτών που καταγγέλλουν.

Στο στόχαστρο λόγω πολιτικής ιδιότητας

Ο υφυπουργός ανέφερε πως γνωρίζει ότι λόγω της πολιτικής του ιδιότητας έχει μπει στο στόχαστρο. Ωστόσο, υπογράμμισε την ανάγκη τα παιδιά να μείνουν μακριά από αυτό το τοξικό κλίμα, να προστατευτούν και να μην αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr