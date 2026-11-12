Μνήμες από την παραίτηση Τσιτουρίδη φέρνει η απομάκρυνση Τσαβδαρίδη

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έχασε την κυβερνητική του θέση, ένα γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με ζήτημα που αφορά το παιδί του. Η απομάκρυνσή του αναβιώνει μνήμες από ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, η κατάσταση αυτή φέρνει στην επιφάνεια την παραίτηση του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σάββα Τσιτουρίδη, το μακρινό 2004, ο οποίος είχε επίσης αποχωρήσει από την κυβέρνηση για λόγους που σχετίζονταν με τον γιο του.

Η απομάκρυνση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης δεν είναι το πρώτο κυβερνητικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που χάνει την κυβερνητική του θέση εξαιτίας ενός ζητήματος που χαρακτηρίζεται ως «αμάρτημα για το παιδί του». Η αποχώρησή του από το κυβερνητικό σχήμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν σημαδέψει την πολιτική σκηνή.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς αναδεικνύει την ευαισθησία των κυβερνητικών θέσεων απέναντι σε προσωπικά ζητήματα που αποκτούν δημόσια διάσταση. Η απόφαση για την απομάκρυνση του κ. Τσαβδαρίδη έρχεται να υπενθυμίσει παλαιότερες περιπτώσεις, όπως αυτή του Σάββα Τσιτουρίδη, ο οποίος είχε βρεθεί σε παρόμοια θέση στο παρελθόν.

Η παραίτηση του Σάββα Τσιτουρίδη το 2004

Πίσω στο 2004, όταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή ήταν ακόμα φρέσκια, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σάββας Τσιτουρίδης, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η θητεία του στην κυβέρνηση έλαβε τέλος με την παραίτησή του, η οποία προκλήθηκε από ένα ζήτημα που αφορούσε τον γιο του.

Η υπόθεση που οδήγησε στην παραίτηση του κ. Τσιτουρίδη είχε ξεκινήσει με καταγγελίες στη Βουλή. Συγκεκριμένα, η τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Συλβάνα Ράπτη, ήταν αυτή που έφερε το θέμα στη δημόσια σφαίρα, αναφερόμενη σε μια μετεγγραφή φοιτητή που ήταν γιος υπουργού.

Η υπόθεση της μετεγγραφής του Κυριάκου Τσιτουρίδη

Ο φοιτητής στον οποίο αναφερόταν η καταγγελία της Συλβάνας Ράπτη ήταν ο Κυριάκος Τσιτουρίδης, γιος του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σάββα Τσιτουρίδη. Η υπόθεση αφορούσε τη μετεγγραφή του από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, μια διαδικασία που αρχικά δεν είχε ευδοκιμήσει.

Ο Κυριάκος Τσιτουρίδης είχε υποβάλει αίτηση για μετεγγραφή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ωστόσο η αίτησή του είχε απορριφθεί στην πρώτη φάση της αξιολόγησης. Αυτή η αρχική απόρριψη αποτέλεσε το έναυσμα για τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθούσαν και θα έφερναν την υπόθεση στο προσκήνιο.

Η ένσταση και οι «πρόσθετοι λόγοι ασφαλείας»

Μετά την αρχική απόρριψη της αίτησής του, ο Κυριάκος Τσιτουρίδης επανήλθε με ένσταση, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την ανάγκη για μετεγγραφή. Στην ένστασή του, επικαλέστηκε «πρόσθετους λόγους ασφαλείας», οι οποίοι φέρεται να συνδέονταν με την υπουργική ιδιότητα του πατέρα του.

Επιπλέον, στους λόγους που αναφέρθηκαν στην ένσταση περιλαμβάνονταν και οι επικείμενοι τότε Ολυμπιακοί Αγώνες, οι οποίοι φέρεται να δημιουργούσαν ένα πλαίσιο αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας. Αυτοί οι λόγοι χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύσουν το αίτημα της μετεγγραφής, μετά την αρχική αρνητική απάντηση που είχε λάβει.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού και η παραίτηση

Η υπόθεση της μετεγγραφής του Κυριάκου Τσιτουρίδη και οι καταγγελίες που ακολούθησαν δεν άφησαν ανεπηρέαστη την τότε κυβέρνηση. Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας που το θέμα έλαβε δημοσιότητα, ο τότε πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, επικοινώνησε προσωπικά με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σάββα Τσιτουρίδη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον κ. Τσιτουρίδη να υποβάλει την παραίτησή του από την κυβέρνηση. Ο υπουργός ανταποκρίθηκε στο αίτημα του πρωθυπουργού και η παραίτησή του έγινε αποδεκτή, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στην πολιτική ζωή του τόπου.

Με πληροφορίες από: Topontiki