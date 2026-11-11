Ο Κωστής Χατζηδάκης για τις καταγγελίες Τσαβδαρίδη και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τοποθετήθηκε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά σχετικά με διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις καταγγελίες που αφορούν τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Λάζαρο Τσαβδαρίδη, καθώς και στην πορεία του έργου του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου. Επίσης, μίλησε για τις εκλογικές επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Οι καταγγελίες για τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη

Σχετικά με τις καταγγελίες που αφορούν τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Λάζαρο Τσαβδαρίδη, και την κόρη του, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι «το θέμα διερευνάται». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πρόσθεσε πως άκουσε την τοποθέτηση του υφυπουργού και ότι «θα γίνει εσωτερική συζήτηση» για το ζήτημα.

Οι καταγγελίες, όπως αναφέρθηκε, σχετίζονται με την ένταξη της κόρης του υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ. Σύμφωνα με την καταγγελία, αυτή η ενέργεια φέρεται να έγινε με σκοπό την επωφέλεια μοριοδότησης για την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου και οι διεθνείς αντιδράσεις

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου. Διευκρίνισε ότι η αδειοδότηση για το έργο ζητήθηκε τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία εξέδωσε αντι-navtex, γεγονός που υποδηλώνει τη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη αυτή.

Ο κ. Χατζηδάκης γνωστοποίησε ότι το πλοίο έχει ήδη αποπλεύσει για να εκτελέσει τις εργασίες του, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που θα μετρήσει είναι το καλώδιο». Η δήλωση αυτή έρχεται εν μέσω των εξελίξεων στην περιοχή και της σημασίας του έργου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Ενημέρωση πολιτικών αρχηγών και ρηματική διακοίνωση

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης γνωστοποίησε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει κατ’ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς για τις τελευταίες εξελίξεις. Οι συναντήσεις αυτές έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή και τη Δευτέρα, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των κομμάτων.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζει ο κ. Χατζηδάκης, στους πολιτικούς αρχηγούς θα δοθεί και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Διευκρίνισε ότι η ρηματική διακοίνωση έγινε από τη Γαλλία και είχε ως αποδέκτες την Τουρκία και την Αίγυπτο. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε επίσης ότι δεν υπάρχει λόγος η Ελλάδα να υιοθετεί στάση «αυτοθυματοποίησης».

Στήριξη από γαλλική εταιρεία και απάντηση στην αντιπολίτευση

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στο project του καλωδίου. Χαρακτήρισε αυτή τη συμμετοχή ως στήριξη τόσο του ίδιου του έργου όσο και της ευρύτερης ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα. Η εμπλοκή της γαλλικής εταιρείας ενισχύει, όπως είπε, τη δυναμική του εγχειρήματος.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι οι εξελίξεις διαψεύδουν τις εκτιμήσεις περί υποχώρησης της Ελλάδας. «Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, προχωράει το καλώδιο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση προχωρεί μπροστά και ενισχύει με πράξεις τη χώρα, χωρίς κορώνες».

Εκλογικές επιδιώξεις και μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

Στο υπόλοιπο της συνέντευξής του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στις εκλογικές επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος του κόμματος είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη στρατηγική της ΝΔ ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο έχει διαμορφωθεί ενόψει των επόμενων εκλογών, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του.

Με πληροφορίες από: Newsit