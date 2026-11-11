Ο Αλέξης Τσίπρας ράβδισε ελιές στην Πρέβεζα και συζήτησε με παραγωγούς

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποίησε συνάντηση με ελαιοπαραγωγούς στον Ελαιώνα της Πρέβεζας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρώην πρωθυπουργός δεν δίστασε να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία, ραβδίζοντας ελιές με το ειδικό μηχάνημα. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με τον κ. Τσίπρας να υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες λύσεις και ένα εθνικό σχέδιο προστασίας.

Συμμετοχή στο ράβδισμα και διάλογος με τους παραγωγούς

Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στον Ελαιώνα της Πρέβεζας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους τοπικούς ελαιοπαραγωγούς. Η παρουσία του δεν περιορίστηκε σε μια απλή συνάντηση, καθώς ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πήρε στα χέρια του το ειδικό μηχάνημα και ράβδισε ελιές, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για την καθημερινότητα των καλλιεργητών. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε θετικά σχόλια μεταξύ των παρευρισκομένων.

Μετά την ολοκλήρωση του ραβδίσματος, ο πρώην πρωθυπουργός αστειεύτηκε με τους παραγωγούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το ‘χω παιδιά, το ‘χω, θα ‘ρθω του χρόνου να βοηθήσω». Αυτή η δήλωση υπογράμμισε την προσωπική του επαφή με τον αγροτικό κόσμο και την πρόθεσή του να σταθεί δίπλα τους στις προσπάθειές τους.

Οι προκλήσεις της ελαιοκομίας: Καλές σοδειές, χαμηλές τιμές

Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση της ελαιοκομίας, επισημαίνοντας την αντίφαση μεταξύ της καλής σοδειάς και των χαμηλών τιμών. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «η σοδειά είναι καλή, ικανοποιητική», ωστόσο οι τιμές «έχουν πάρει την κατιούσα», φτάνοντας τα 2 με 3 ευρώ, την ώρα που το κόστος παραγωγής είναι «πολύ υψηλότερο». Αυτή η δυσαναλογία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά «πάρα πολύ δύσκολη» για τους ελαιοπαραγωγούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλοί από αυτούς «αναρωτιούνται φέτος αν αξίζει καν τον κόπο να μαζέψουν τις ελιές τους», ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου «άλλοι εγκαταλείπουν το ελαιόδεντρο» λόγω των οικονομικών δυσχερειών.

Το ελαιόλαδο ως εθνικός πλούτος και πολιτιστική κληρονομιά

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του ελαιολάδου για την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα πιο ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα της ελληνικής γης. Στην τοποθέτησή του, τόνισε ότι το ελαιόλαδο αποτελεί «ακρογωνιαίο λίθο της μεσογειακής διατροφής», καθώς και «εθνικό πλούτο» και «πολιτιστική κληρονομιά» της χώρας. Για όλους αυτούς τους λόγους, όπως είπε, είναι επιτακτική η ανάγκη να προστατευθεί «με κάθε τρόπο».

Η προστασία αυτή, σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, δεν αφορά μόνο την οικονομική διάσταση, αλλά και την διατήρηση της ταυτότητας και της παράδοσης που συνδέονται με την ελαιοκομία. Η ενίσχυση του κλάδου θεωρείται κρίσιμη για την οικονομία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Αίτημα για ενεργοποίηση του De Minimis και εθνικό σχέδιο

Στο πλαίσιο των προτάσεών του, ο κ. Τσίπρας ζήτησε από την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει άμεσα τον μηχανισμό De Minimis για την παροχή αποζημιώσεων στους ελαιοπαραγωγούς. Η κίνηση αυτή κρίνεται αναγκαία για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις χαμηλές τιμές και το υψηλό κόστος παραγωγής. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απαίτησε τη δημιουργία ενός «εθνικού σχεδίου προστασίας της ελαιοκομίας και του ελαιολάδου». Το σχέδιο αυτό, όπως περιέγραψε, θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων του κλάδου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του.

Προτάσεις για την ενίσχυση της ελαιοκομίας

Το εθνικό σχέδιο που πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας περιλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα. Ένα από αυτά είναι η δημιουργία ενός «Ψηφιακού Εθνικού Παρατηρητηρίου Τιμών». Αυτό το παρατηρητήριο θα έχει ως στόχο να καταγράφει τις τιμές του ελαιολάδου «από το χωράφι μέχρι το ράφι», με σκοπό να σταματήσει την «αισχροκέρδεια σε βάρος παραγωγού και καταναλωτή».

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός πρότεινε τη δημιουργία «σύγχρονων δημοπρατηρίων». Μέσω αυτών, οι παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται απευθείας με διεθνείς αγοραστές, εξαλείφοντας έτσι τους μεσάζοντες και εξασφαλίζοντας καλύτερες τιμές για το προϊόν τους. Ζήτησε επίσης «πόλεμο στις παράνομες ελληνοποιήσεις», με την εφαρμογή «ιχνηλασιμότητας παντού» και την διενέργεια «αυστηρών ελέγχων στις πύλες εισόδου» της χώρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αυθεντικότητα του ελληνικού ελαιολάδου.

Τέλος, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη για «επιθετική στήριξη συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών». Αυτή η στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή «χαμηλότοκων δανείων», τη «μοριοδότηση στα ευρωπαϊκά προγράμματα» και την εφαρμογή «φορολογικών κινήτρων», ώστε να ενισχυθεί η συλλογική προσπάθεια και η ανάπτυξη του κλάδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki