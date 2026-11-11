Η απάντηση Παπασταύρου στον Ανδρουλάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, απάντησε στις κατηγορίες που διατύπωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχετικά με τη γαλλική διακοίνωση για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τη «στρέβλωση της πραγματικότητας» ως «εθνικά επιζήμια και πολιτικά μη υπεύθυνη στάση». Τόνισε ότι το έργο προχωράει κανονικά, παρά τις επιμέρους ενστάσεις που εκφράζονται.

Η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Σταύρος Παπασταύρου, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας πως «η στρέβλωση της πραγματικότητας είναι εθνικά επιζήμια και πολιτικά όχι υπεύθυνη στάση». Ο υπουργός τόνισε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί ένα εθνικά σημαντικό και ευρωπαϊκά στρατηγικό εγχείρημα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, το συγκεκριμένο έργο έχει ως στόχο να τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, διασυνδέοντάς την με την Ευρώπη. Επεσήμανε επίσης ότι το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 657 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση για έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και η σημασία του

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και την περιφερειακή συνεργασία. Η υλοποίησή του αναμένεται να ενισχύσει τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος στην Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας στην Κύπρο τη δυνατότητα να συνδεθεί απευθείας με το ευρωπαϊκό δίκτυο.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε την πρόοδο του έργου, σημειώνοντας ότι η γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση έχει υποβάλει αίτημα άδειας μόνο στην Ελλάδα. Αυτή η ενέργεια, όπως εξήγησε ο κ. Παπασταύρου, αφορά την περιοχή δικαιοδοσίας της Ελλάδας και προβλέπεται ρητά από το διεθνές δίκαιο.

Διαδικασία αδειοδότησης και η στάση της Τουρκίας

Ο Σταύρος Παπασταύρου διευκρίνισε ότι η Τουρκία είχε ζητήσει να δώσει άδεια για το έργο, ωστόσο, καμία τέτοια άδεια δεν ζητήθηκε από τη γαλλική εταιρεία προς την Τουρκία. Αντιθέτως, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει εκδώσει NAVTEX για την περιοχή που αφορά το έργο, γεγονός που επιβεβαιώνει την ελληνική κυριαρχία και δικαιοδοσία.

«Το έργο προχωράει, αλλά όχι όπως ζητούσε η Τουρκία. Η Τουρκία ζητούσε να δώσει άδεια και άδεια δεν ζητήθηκε από την γαλλική εταιρεία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Επέμεινε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έδωσε άδεια και η μόνη που εξέδωσε NAVTEX, τονίζοντας την αλήθεια των δεδομένων.

Ευρεία διεθνής στήριξη για το εγχείρημα

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απολαμβάνει μέγιστη ευρωπαϊκή και διεθνή στήριξη, τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική. Στην Ευρώπη, η στήριξη εκφράστηκε μέσω δημόσιας δήλωσης του ευρωπαίου Επιτρόπου για την ενέργεια, μετά από τριμερή συνάντηση με τον ομόλογό του, Μιχάλη Δημητρίου. Επιπλέον, εκφράστηκε αλληλεγγύη από 25 ομολόγους στο Συμβούλιο Υπουργών, δέκα μέρες πριν.

Αντίστοιχα, στην Αμερική, έξι βουλευτές, τόσο του Δημοκρατικού όσο και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, απέστειλαν επιστολή στο υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή τους. Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι αυτή η ευρεία διεθνής στήριξη θα έπρεπε να βρίσκει αντανάκλαση και στο εσωτερικό, με τη διαμόρφωση ενός αρραγούς εθνικού μετώπου.

Έκκληση για εθνική ενότητα και προσοχή

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας άσκησε κριτική στα επιχειρήματα που εγείρονται, λέγοντας ότι «ούτε η άλλη πλευρά έχει τολμήσει να αρθρώσει» τέτοιες θέσεις. Κάλεσε σε προσοχή, χαρακτηρίζοντας το θέμα ως «εθνική υπόθεση» και τονίζοντας ότι δεν μπορεί κανείς να επιχειρηματολογεί πως η ανακοίνωση ισοδυναμεί με αίτηση άδειας ή αναγνώριση δικαιοδοσίας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε στην ανάγκη όλοι να είναι προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Εξήγησε ότι η διακοίνωση έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και επανέλαβε πως άδεια ζητήθηκε μόνο από την Ελλάδα και NAVTEX εξέδωσε μόνο η Ελλάδα. Κάλεσε να μην επιχειρείται, για «μικροκομματική σκοπιμότητα», η στρέβλωση της πραγματικότητας, διαβεβαιώνοντας ότι το έργο προχωράει.

Με πληροφορίες από: News.gr