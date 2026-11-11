Απόρρητο υπόμνημα για την Nvidia και Κινέζα κατάσκοπο έλαβε ο υπουργός Εμπορίου του Τραμπ

Νέες διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο κατασκοπείας που συγκλονίζει τη Nvidia, καθώς αποκαλύπτεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ήταν αυτός που έλαβε ένα άκρως απόρρητο υπόμνημα. Το υπόμνημα αφορούσε τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, με γυναίκα την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν Κινέζα πράκτορα. Η προειδοποίηση είχε φτάσει στο αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των εξαγωγών ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios.

Η αποκάλυψη αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αξιολόγησε τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια. Αυτό συνέβη ενώ η κυβέρνηση προχωρούσε στην έγκριση πωλήσεων προηγμένων τσιπ της Nvidia σε εταιρείες που συνδέονται με την Κίνα.

Το απόρρητο υπόμνημα και οι εμπλεκόμενοι

Το άκρως απόρρητο υπόμνημα συντάχθηκε υπό την εποπτεία του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Περιλάμβανε πληροφορίες για τη σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με την Άλις Χουάνγκ. Η Άλις Χουάνγκ είναι ένα πρόσωπο που οι αμερικανικές υπηρεσίες υποπτεύονται ότι δρα για λογαριασμό των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες που περιέχονταν στο υπόμνημα προέρχονταν από διάφορες πηγές. Μεταξύ άλλων, περιλάμβαναν στοιχεία από την παρακολούθηση της γυναίκας, καθώς και από έρευνα που διεξαγόταν για πιθανή παράνομη διακίνηση προηγμένων τσιπ. Η διακίνηση αυτή φέρεται να γινόταν από την εταιρεία Megaspeed, με την οποία η Άλις Χουάνγκ συνδεόταν.

Προειδοποιήσεις προς την κυβέρνηση Τραμπ

Το υπόμνημα διακινήθηκε πριν από ένα σημαντικό ταξίδι του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 13-15 Μαΐου 2026. Η σημασία του υπομνήματος υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η προειδοποίηση αυτή έγινε μέσα στο Air Force One, πριν από μια στάση ανεφοδιασμού στην Αλάσκα. Εκεί επρόκειτο να επιβιβαστεί στην προεδρική αποστολή και ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με τους New York Times.

Εγκρίσεις πωλήσεων παρά τις προειδοποιήσεις

Παρά τις συγκεκριμένες προειδοποιήσεις που είχαν διαβιβαστεί, στις 14 Μαΐου, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε μια σημαντική είδηση. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου είχε εγκρίνει την πώληση προηγμένων τσιπ H200 της Nvidia σε περίπου δέκα κινεζικές εταιρείες.

Ωστόσο, οι πηγές αναφέρουν ότι ορισμένες από αυτές τις εγκρίσεις είχαν δοθεί πριν από τη διακίνηση του απόρρητου υπομνήματος. Παραμένει ασαφές σε ποιον βαθμό οι σχετικές άδειες οδήγησαν τελικά σε πραγματικές πωλήσεις των τσιπ.

Ο ρόλος της Megaspeed στην υπόθεση

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η εταιρεία Megaspeed, η οποία συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, η Megaspeed είχε προβεί σε αγορές τσιπ της Nvidia αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι αγορές καθιστούν την εταιρεία βασικό παράγοντα στην έρευνα για την πιθανή παράνομη διακίνηση τεχνολογίας και τις σχέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis