Η διπλωματία του καλωδίου και το παρασκήνιο για το ψηφοδέλτιο επικρατείας

Το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε χθες βράδυ, ξεκινώντας τις βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο σύνδεσης με την Κύπρο, ένα έργο που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σύνθετου διπλωματικού παιχνιδιού. Οι Γάλλοι φέρονται να συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή με ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα, ενώ οι Αμερικανοί διαδραματίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, τον αποφασιστικό ρόλο. Παράλληλα, στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, έχει ανάψει μια μάχη στο κυβερνητικό παρασκήνιο για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Το διπλωματικό παρασκήνιο για το καλώδιο σύνδεσης

Η απόπλευση του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo σηματοδοτεί την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών για το καλώδιο που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο. Για να ξεμπλοκάρει το έργο, οι Γάλλοι προχώρησαν σε αποστολή ρηματικής διακοίνωσης στην Άγκυρα. Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καθοριστικός ρόλος ανήκει στους Αμερικανούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν την υλοποίηση του έργου και, ταυτόχρονα, δεν αποδέχονται την τουρκική επικυριαρχία στην περιοχή. Η θέση τους είναι ότι πρέπει να διασφαλίζεται μία λειτουργική ισορροπία για όλους τους συμμάχους τους στην περιοχή. Το έργο, το οποίο αρχικά θεωρούνταν "δικό μας", έχει πλέον μετατραπεί σε γαλλικό ιδιωτικό έργο, με άγνωστο οικονομικό τίμημα για τους Έλληνες και τους Κύπριους.

Το διπλωματικό παιχνίδι που εξελίσσεται χαρακτηρίζεται ως σοβαρό. Οι Γάλλοι ανέλαβαν τις κρίσιμες επαφές με την Άγκυρα, αναγνωρίζοντας γραπτώς την ύπαρξη διαφορών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Παράλληλα, δήλωσαν ότι αυτές οι διαφορές δεν τους ενδιαφέρουν, καθώς αυτοί κάνουν τη δουλειά τους.

Οι θέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών

Στο πλαίσιο αυτού του διπλωματικού πινγκ-πονγκ, οι Τούρκοι δηλώνουν πλέον ανοιχτά ότι έδωσαν άδεια για το έργο. Αυτό, κατά την ερμηνεία τους, σημαίνει ότι τους αναγνωρίστηκε λόγος στην περιοχή. Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση διαψεύδει τις τουρκικές δηλώσεις, επιμένοντας ότι άδεια ζητήθηκε και δόθηκε αποκλειστικά από την Αθήνα και τη Λευκωσία.

Αυτή η ανταλλαγή δηλώσεων μπορεί να εκληφθεί ως ένα παιχνίδι εντυπώσεων, που απευθύνεται κυρίως στην εσωτερική κατανάλωση των χωρών. Αυτό αποτελεί το ήπιο σενάριο στην παρούσα φάση, αν και ορισμένα ζητήματα ενδέχεται να παραμείνουν αδιευκρίνιστα για το μέλλον.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένα πιο δυσοίωνο σενάριο. Αυτό περιλαμβάνει την πιθανότητα ο Τούρκος Πρόεδρος, Ερντογάν, να δεχθεί εσωτερικές πιέσεις από κύκλους που θα υποστηρίζουν ότι οι Έλληνες δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα αδειοδότησης από την Τουρκία. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε να υπάρξει κλιμάκωση, με την αποστολή πολεμικών πλοίων στην Κάσο. Εάν συμβεί αυτό, θα σήμαινε ότι οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά το έργο τους.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και της Γαλλίας

Η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να θέσει τους Γάλλους μπροστά σε αυτή τη διαδικασία, χαρίζοντάς τους, ουσιαστικά, το έργο, το οποίο πλέον είναι γαλλικών ιδιωτικών συμφερόντων. Η κίνηση αυτή έγινε με την προσδοκία να «καθαρίσει» το πεδίο. Επιπλέον, η κυβέρνηση στηρίχθηκε στις διαβεβαιώσεις του Ρούμπιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν την εκδήλωση κάποιου επεισοδίου στην περιοχή.

Πλέον, αναμένεται να φανεί εάν αυτή η «διπλή απευθείας ανάθεση» κρίσιμων θεμάτων σε άλλους παράγοντες θα αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η κατάσταση παραμένει σε αναμονή, καθώς οι εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο είναι συνεχείς και καθοριστικές για την περιοχή.

Η μάχη για το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας

Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, μία σημαντική μάχη έχει ανάψει στο κυβερνητικό παρασκήνιο αυτό τον καιρό. Η μάχη αυτή αφορά τη στελέχωση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Η εξίσωση για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είναι καθόλου εύκολη, παρά το γεγονός ότι οι θέσεις αυτές είναι προνομιακές και οδηγούν σε άκοπη εκλογή.

Ο μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων για αυτές τις θέσεις, ένα φαινόμενο που παρατηρείται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, περιπλέκει την κατάσταση. Πέρα από τον αριθμό των υποψηφίων, οι ανάγκες της κυβέρνησης για υποψηφιότητες που να φέρουν υψηλό συμβολισμό και να εξυπηρετούν συγκεκριμένη πολιτική στόχευση είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Η τελική διαμόρφωση της λίστας αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων και αποφάσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki