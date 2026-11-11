Οι απουσίες 11 Δημοκρατικών βουλευτών στην κρίσιμη ψηφοφορία για τον Πιτ Χέγκσεθ στις ΗΠΑ

Στο επίκεντρο της συζήτησης για την αποτυχία της προσπάθειας καθαίρεσης του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, βρίσκονται οι απουσίες 11 Δημοκρατικών βουλευτών από την κρίσιμη ψηφοφορία που διεξήχθη πρόσφατα στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η πρόταση, η οποία είχε κατατεθεί, απορρίφθηκε με 211 ψήφους έναντι 204, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της μη συμμετοχής συνολικά 18 μελών του Σώματος σε αυτή τη διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο διάλογο σχετικά με τον ρόλο των απουσιών στο τελικό αποτέλεσμα.

Η πρόταση για την καθαίρεση του υπουργού Πολέμου

Η διαδικασία για την καθαίρεση του Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος κατέχει τη θέση του υπουργού Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκίνησε με την κατάθεση σχετικής πρότασης. Την πρόταση αυτή είχε υποβάλει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, θέτοντας ένα σημαντικό ζήτημα προς ψήφιση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως στόχο την απομάκρυνση του Χέγκσεθ από τα καθήκοντά του, πυροδοτώντας μια κρίσιμη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Η ψηφοφορία, που διεξήχθη την Τρίτη, κατέληξε στην απόρριψη της πρότασης. Τα επίσημα αποτελέσματα έδειξαν ότι 211 βουλευτές ψήφισαν κατά της καθαίρεσης, ενώ 204 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της. Αυτή η αριθμητική διαφορά των επτά ψήφων αποδεικνύεται καθοριστική για την έκβαση της διαδικασίας, καθώς η πρόταση δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για να προχωρήσει.

Οι απουσίες που επηρέασαν την ισορροπία

Ένα από τα βασικά στοιχεία που αναδείχθηκαν από την ψηφοφορία ήταν η απουσία ενός σημαντικού αριθμού βουλευτών. Συγκεκριμένα, συνολικά 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν συμμετείχαν καθόλου στην κρίσιμη αυτή διαδικασία. Από αυτά τα 18 μέλη, οι 11 προέρχονταν από τις τάξεις του Δημοκρατικού Κόμματος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη μη παρουσία τους.

Η απουσία των συγκεκριμένων Δημοκρατικών βουλευτών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως αναφέρεται, οι ψήφοι τους θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει την αριθμητική ισορροπία της ψηφοφορίας. Εάν αυτοί οι βουλευτές είχαν συμμετάσχει και είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης, το αποτέλεσμα ενδεχομένως να ήταν διαφορετικό. Μεταξύ των απόντων Δημοκρατικών, ξεχωρίζει το όνομα της Νάνσι Πελόζι, η οποία έχει διατελέσει πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ενδιαφέροντος στις απουσίες.

Η κινητοποίηση της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας

Η απόρριψη της πρότασης για την καθαίρεση του Πιτ Χέγκσεθ δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων εντός του κοινοβουλευτικού σώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία κινητοποιήθηκε ενεργά προκειμένου να διασφαλίσει την απόρριψη της πρότασης του Ρεπουμπλικάνου βουλευτή Τόμας Μάσι. Αυτή η κινητοποίηση συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση του αποτελέσματος, με 211 βουλευτές να ψηφίζουν κατά της καθαίρεσης.

Η στρατηγική των Ρεπουμπλικάνων, σε συνδυασμό με τις απουσίες των Δημοκρατικών βουλευτών, οδήγησε στην αποτυχία της προσπάθειας. Η διαφορά των μόλις επτά ψήφων μεταξύ των «υπέρ» και των «κατά» αναδεικνύει την οριακή φύση της ψηφοφορίας και την κρισιμότητα κάθε απουσίας ή παρουσίας στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επίσημα στοιχεία και επιβεβαίωση

Τα στοιχεία σχετικά με τη μη συμμετοχή των βουλευτών στην ψηφοφορία της Τρίτης είναι επίσημα και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραμματέα της Βουλής των Αντιπροσώπων. Αυτή η επίσημη καταγραφή επιβεβαιώνει τον αριθμό των 18 μελών που δεν παρευρέθηκαν, καθώς και την κομματική τους προέλευση, με τους 11 από αυτούς να ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Η διαφάνεια των επίσημων αυτών στοιχείων επιτρέπει την πλήρη κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου διεξήχθη η ψηφοφορία και αναδεικνύει την κρισιμότητα των απουσιών. Η μη συμμετοχή αυτών των βουλευτών, ιδίως των Δημοκρατικών, αποτέλεσε ένα κεντρικό σημείο αναφοράς στις συζητήσεις που ακολούθησαν την αποτυχία της πρότασης καθαίρεσης του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Με πληροφορίες από: Enikos