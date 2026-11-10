Κύκλοι ΥΠΕΞ: «Άνευ σημασίας η τουρκική NAVTEX για το Abeille Marengo»

Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα σχετικά με την τουρκική NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo». Κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτηρίζουν τη NAVTEX «άνευ σημασίας», ξεκαθαρίζοντας ότι η τουρκική αγγελία δεν αναφέρεται σε έκδοση άδειας, καθώς δεν υπήρξε ανάλογο αίτημα στην τουρκική πλευρά.

Η άμεση αντίδραση της Αθήνας

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα στην τουρκική NAVTEX που αφορούσε το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo». Κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισαν πως η τουρκική αγγελία δεν αναφέρεται σε έκδοση άδειας, διότι δεν υπήρξε ανάλογο αίτημα στην τουρκική πλευρά.

Η ελληνική πλευρά υπογραμμίζει πως η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση τη NAVTEX που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές. Η τουρκική NAVTEX, που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου, στη βάση ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων, δεν έχει στην ουσία καμία σημασία.

Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες χώρες με αίτημα άδειας

Οι ίδιοι κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθαρίζουν ότι οι μοναδικές χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα για άδεια εργασιών του ερευνητικού πλοίου ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος.

Και οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Κύπρος, εξέδωσαν τις σχετικές άδειες για τις εργασίες του «Abeille Marengo». Αυτό καθιστά σαφές το πλαίσιο εντός του οποίου κινείται το γαλλικό ερευνητικό πλοίο.

Η πορεία του πλοίου και η ελληνική NAVTEX

Μετά την έκδοση και τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX, η ακριβής πορεία του πλοίου κατέστη γνωστή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η κίνηση του «Abeille Marengo» πραγματοποιήθηκε και συνεχίζει να πραγματοποιείται με βάση τις οδηγίες και τις άδειες που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές.

Η ελληνική NAVTEX προηγήθηκε της τουρκικής, καθορίζοντας το πλαίσιο των εργασιών και της διαδρομής του πλοίου. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει την εγκυρότητα των ελληνικών διαδικασιών και την τήρηση του διεθνούς δικαίου.

Η τουρκική NAVTEX χαρακτηρίζεται «άνευ σημασίας»

Κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτηρίζουν τη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία «άνευ σημασίας». Η τουρκική αγγελία δεν αναφέρεται σε έκδοση άδειας, καθώς δεν υπήρξε ανάλογο αίτημα στην τουρκική πλευρά.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η τουρκική NAVTEX εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου και βασίστηκε σε ήδη δημοσιοποιημένα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν προσέθεσε νέα πληροφορία ή νομική βάση για τις εργασίες του «Abeille Marengo».

Η προσήκουσα αντίδραση της ελληνικής πλευράς

Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τους κύκλους του ΥΠΕΞ, θα ακολουθήσει την προσήκουσα αντίδραση βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτό υποδηλώνει ότι η Αθήνα θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και την τήρηση των διεθνών κανόνων.

Η στάση της Ελλάδας παραμένει σταθερή, βασιζόμενη στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, αναφορικά με την άσκηση δικαιωμάτων στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis