Κουτσούμπας από το Πολυτεχνείο: «Δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό»

Στη μεγάλη συναυλία που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ, στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου, βρέθηκε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Από το βήμα της εκδήλωσης, ο κ. Κουτσούμπας απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αντίσταση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και καλώντας σε αγώνες για ένα καλύτερο μέλλον.

Η παρουσία του γενικού γραμματέα στο Πολυτεχνείο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, παρευρέθηκε στη μεγάλη συναυλία που πραγματοποίησε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου, έναν τόπο με ιδιαίτερο συμβολισμό για τους λαϊκούς αγώνες και τις διεκδικήσεις, προσδίδοντας ξεχωριστή βαρύτητα στην παρουσία του.

Το μήνυμα για ακρίβεια, φτώχεια και πόλεμο

Από το βήμα της συναυλίας, ο κ. Κουτσούμπας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους παρευρισκόμενους και την κοινωνία ευρύτερα. Τόνισε ότι σε μια εποχή όπου «θέλουν τους λαούς να συνηθίσουν στην ακρίβεια, στη φτώχεια, στον πόλεμο», η απάντηση είναι μία και μοναδική.

«Κανένας συμβιβασμός με αυτή τη βαρβαρότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δυναμική αντίδραση απέναντι στις δυσμενείς αυτές συνθήκες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών.

Η ελπίδα στους αγώνες του λαού

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ υπογράμμισε με έμφαση πως η πραγματική ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο βρίσκεται στους αγώνες που δίνει ο λαός. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στους λιμενεργάτες, οι οποίοι αρνούνται να εργαστούν για σκοπούς που σχετίζονται με τον πόλεμο, αναδεικνύοντας τη στάση τους ως παράδειγμα αντίστασης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για τους μαθητές και τους φοιτητές, οι οποίοι διεκδικούν δυναμικά το μέλλον που τους αναλογεί, καθώς και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε εγρήγορση για τις επερχόμενες κινητοποιήσεις.

Η προετοιμασία για την πανεργατική απεργία

Στο πλαίσιο των λαϊκών αγώνων, ο κ. Κουτσούμπας έκανε ειδική μνεία στους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως είπε, ετοιμάζουν τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία. Η απεργία αυτή έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοέμβρη, αποτελώντας ένα σημαντικό ορόσημο στις διεκδικήσεις.

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ συνέδεσε τους αγώνες αυτούς με τη συναυλία, δηλώνοντας πως «αυτούς τους αγώνες συναντάνε απόψε τα τραγούδια μας», τονίζοντας έτσι τη συμβολική και ενωτική διάσταση της μουσικής εκδήλωσης.

Το συμβολικό κάλεσμα για «περισσότερο ουρανό»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας χρησιμοποίησε μια φράση με έντονο συμβολισμό, η οποία απηχεί το πνεύμα των διεκδικήσεων. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Γιατί όσο και αν επιδιώκουν όλοι αυτοί να κοντύνουν τη ζωή μας, εμείς δεν βολευόμαστε με λιγότερο ουρανό».

Με αυτή τη φράση, ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ εξέφρασε την αταλάντευτη στάση του κόμματος και των αγωνιζόμενων πολιτών απέναντι σε όσους επιδιώκουν να περιορίσουν τις προσδοκίες, τα δικαιώματα και τις δυνατότητες της κοινωνίας για ένα καλύτερο και πιο ελεύθερο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki