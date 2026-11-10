Η ΕΛΑΣ καταγγέλλει την ΕΡΤ για λογοκρισία σε ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πρέβεζα

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) προχώρησε σε καταγγελία εναντίον της δημόσιας τηλεόρασης, ΕΡΤ, κατηγορώντας την για λογοκρισία σε ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πρέβεζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η ΕΡΤ φέρεται να «έκοψε» ένα κρίσιμο απόσπασμα από την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, όπου απαντούσε σε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή η ενέργεια, όπως τονίζει η ΕΛΑΣ, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αυτονομία και τον ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η επίσημη καταγγελία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) εκφράζει την έκπληξή της και καταγγέλλει ότι η ΕΡΤ παρέλειψε να συμπεριλάβει ένα συγκεκριμένο μέρος από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα κατά την περιοδεία του στην Πρέβεζα. Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι η δημόσια τηλεόραση έχει ως πάγια πρακτική να διανέμει στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης τις δηλώσεις και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη ενημέρωση του κοινού. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η ΕΡΤ φρόντισε να «κόψει» το σχετικό απόσπασμα, χωρίς να το διανείμει.

Η καταγγελία της ΕΛΑΣ αναφέρει συγκεκριμένα ότι η ΕΡΤ διένειμε στα μέσα ενημέρωσης δηλώσεις και ομιλίες από την περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά άφησε εκτός το σημείο όπου ο πρώην πρωθυπουργός απαντούσε στον νυν πρωθυπουργό. Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει αυτή την παράλειψη ως ένα «θλιβερό επεισόδιο» που εντάσσεται στη λειτουργία της ΕΡΤ κατά την «εποχή Μητσοτάκη», υποδηλώνοντας μια συστηματική πρακτική.

Το περιεχόμενο του επίμαχου αποσπάσματος

Το απόσπασμα που, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αφαιρέθηκε από την ΕΡΤ, αφορούσε την άμεση απάντηση του Αλέξη Τσίπρα σε μια αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο νυν πρωθυπουργός είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιθυμεί να τον οδηγήσει στη φυλακή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στην Πρέβεζα, είχε διατυπώσει τη θέση ότι σε μια δημοκρατία οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν οδηγούνται στη φυλακή με απόφαση πρωθυπουργού, αλλά η κρίση τους ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, είχε επίσης δηλώσει με σαφήνεια ότι ζητά λογοδοσία για όλους εκείνους που φέρουν ποινικές ευθύνες, ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν στην πολιτική ή την κοινωνία. Η ΕΛΑΣ θέτει το ερώτημα εάν μια τόσο αιχμηρή τοποθέτηση και η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού σε αυτήν, στερούνταν πραγματικά ενδιαφέροντος ώστε να δικαιολογείται η παράλειψή της από τη δημόσια τηλεόραση.

Βαριές κατηγορίες για λογοκρισία και «κυβερνητική προπαγάνδα»

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν διστάζει να χαρακτηρίσει την παράλειψη του συγκεκριμένου αποσπάσματος ως ξεκάθαρη «λογοκρισία». Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει με έμφαση ότι «μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει και αποφασίζει τι θα παιχθεί και τι όχι στα ΜΜΕ από τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών». Το κόμμα της Αμαλίας, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, δηλώνει την έκπληξή του για αυτή την πρακτική της ΕΡΤ, την οποία θεωρεί απαράδεκτη.

Επιπλέον, η ΕΛΑΣ αποδίδει το συγκεκριμένο περιστατικό σε πρακτικές «κυβερνητικής προπαγάνδας». Το περιγράφει ως ένα νέο επεισόδιο στην ευρύτερη αντιπαράθεσή της με την κυβέρνηση, η οποία αφορά τον τρόπο λειτουργίας και την ανεξαρτησία της ΕΡΤ. Η καταγγελία αυτή, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από την προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη, στον τρόπο με τον οποίο η δημόσια τηλεόραση επιλέγει και διανέπει το υλικό από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών.

Ζητήματα αυτονομίας και διαφάνειας της δημόσιας τηλεόρασης

Η ΕΛΑΣ θέτει μετ’ επιτάσεως ερωτήματα σχετικά με την αυτονομία της δημόσιας τηλεόρασης, της ΕΡΤ, και τη διαφάνεια των διαδικασιών της. Διερωτάται αν η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού στερούνταν πράγματι ενδιαφέροντος για το κοινό, ή αν η απόφαση να κοπεί το συγκεκριμένο απόσπασμα ελήφθη βάσει πολιτικών κριτηρίων. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ζητά, ουσιαστικά, σαφείς εξηγήσεις για το ποιος ακριβώς έλαβε την απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο που θα περιληφθεί και το περιεχόμενο που θα μείνει εκτός από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπογραμμίζει την ανάγκη η δημόσια τηλεόραση να λειτουργεί με απόλυτη αμεροληψία και να μην αποτελεί όργανο λογοκρισίας για τους πολιτικούς αρχηγούς. Η στάση της ΕΡΤ, όπως υποστηρίζει η ΕΛΑΣ, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ορθή δημοκρατική λειτουργία και την αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στον δημόσιο φορέα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit