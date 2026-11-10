Ο πρωθυπουργός παρουσίασε την πλατφόρμα railway.gov.gr για την παρακολούθηση των τρένων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026 στην εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας railway.gov.gr. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά – Πελοποννήσου, στον Πειραιά, όπου οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδας (ΟΣΕ) παρουσίασαν το νέο σύστημα παρακολούθησης της θέσης των τρένων – αμαξοστοιχιών στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η ομιλία του πρωθυπουργού και οι δηλώσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Τόνισε ότι «θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξαναζήσουμε μία τέτοια τραγωδία», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του προς τους ιδιώτες που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιδιώτες ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά, συνεισφέροντας στην ταχεία ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η νέα δικλείδα ασφαλείας και η τεχνολογία της

Το σύστημα railway.gov.gr λειτουργεί ως μια νέα δικλείδα ασφαλείας για το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Αξιοποιεί τεχνολογία γεωεντοπισμού υψηλής ακρίβειας, η οποία παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης της θέσης των αμαξοστοιχιών κάθε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή η συνεχής και λεπτομερής παρακολούθηση ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια των δρομολογίων.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι η GNSS-HEPOS, η οποία είναι γνωστή για την ικανότητά της να προσφέρει γεωεντοπισμό με μεγάλη ακρίβεια. Αυτό διασφαλίζει ότι τα δεδομένα για τη θέση των τρένων είναι αξιόπιστα και επικαιροποιημένα σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας μια πλήρη εικόνα της κίνησης σε όλο το δίκτυο.

Πανευρωπαϊκή πρωτοπορία και λειτουργία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την εκδήλωση, το έργο railway.gov.gr αποτελεί μια εφαρμογή που υλοποιείται για πρώτη φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό υπογραμμίζει τον καινοτόμο χαρακτήρα της πλατφόρμας και τη σημασία της για τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Η πλατφόρμα έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από τις 25 Φεβρουαρίου 2026, παρέχοντας τις υπηρεσίες της για αρκετούς μήνες. Η σημερινή εκδήλωση σηματοδοτεί την επίσημη ανάδειξη του έργου και την παρουσίαση των δυνατοτήτων του στο ευρύ κοινό και τους φορείς.

Το ευρύτερο σχέδιο και οι στόχοι της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εντάξει τη συγκεκριμένη τεχνολογική υποδομή σε ένα ευρύτερο και ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών μεταφορών της χώρας. Ο βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας σαφούς εικόνας της κίνησης των αμαξοστοιχιών.

Τα δεδομένα που θα παρέχονται από το σύστημα θα είναι διαθέσιμα τόσο για την παρακολούθηση των δρομολογίων από τους αρμόδιους φορείς όσο και για την καλύτερη ενημέρωση των επιβατών. Στην πλήρη ανάπτυξή του, το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης όλων των τρένων του σιδηροδρομικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos