Ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στον Κυριάκο Βελόπουλο για την πρόταση Προκαταρκτικής Επιτροπής

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αντέδρασε έντονα στο αίτημα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Μέσω ανάρτησής του, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «εντυπωσιακή» νομική ασχετοσύνη του κ. Βελόπουλου, τον οποίο αποκάλεσε «ξερόλα μπάρμπα». Υποστήριξε ότι η πρόταση για Προανακριτική δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα.

Η κριτική Γεωργιάδη στην πρόταση Βελόπουλου

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το αίτημα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, για σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε την κίνηση του κ. Βελόπουλου ως «εντυπωσιακή νομική αλλά και γενική ασχετοσύνη», αποκαλώντας τον μάλιστα «ξερόλα μπάρμπα».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα νομικό έρεισμα. Εξήγησε ότι η σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής αποσκοπεί στην έρευνα από τη Βουλή για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, για τα οποία η ίδια η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη περίπτωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Παραγραφή αδικημάτων και συνταγματικές διατάξεις

Ο υπουργός Υγείας τόνισε με σαφήνεια ότι τα αδικήματα στα οποία αναφερόταν το αίτημα του Κυριάκου Βελόπουλου δεν υφίστανται πλέον. Όλα τα σχετικά ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα έχουν παραγραφεί, βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι η παραγραφή αυτή ισχύει όπως το Σύνταγμα είχε διαμορφωθεί μέχρι την Αναθεώρηση του 2020, η οποία πραγματοποιήθηκε επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά συνέπεια, όπως εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης, η Βουλή δεν διαθέτει πλέον καμία σχετική αρμοδιότητα για την άσκηση δίωξης σε αυτά τα αδικήματα. Με απλά ελληνικά, η δυνατότητα της Βουλής να ερευνήσει και να διώξει για τα συγκεκριμένα ζητήματα έχει εκλείψει λόγω της παραγραφής, καθιστώντας το αίτημα για Προκαταρκτική Επιτροπή νομικά αβάσιμο.

Το αυτοτελές αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ειδική αναφορά στο αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν συγκαταλέγεται στα αδικήματα για τα οποία απαιτείται η σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής από τη Βουλή. Όπως επεσήμανε, εάν κάποιος εισαγγελέας επιθυμεί να ασκήσει δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δεν χρειάζεται την άδεια ή την έγκριση της Βουλής για να προχωρήσει.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτελεί ένα αυτοτελές αδίκημα. Έχει κριθεί νομικά ότι δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ενός πολιτικού προσώπου, γεγονός που το διαφοροποιεί από άλλες κατηγορίες αδικημάτων που ενδεχομένως να απαιτούσαν κοινοβουλευτική διαδικασία. Επομένως, η σύνδεσή του με την ανάγκη για Προκαταρκτική Επιτροπή είναι ανύπαρκτη.

Πολιτική αντιπαράθεση και κοινή αφετηρία

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη δεν περιορίστηκε σε νομικές διευκρινίσεις, αλλά περιείχε και έντονους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Ο υπουργός Υγείας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το να προσπαθεί κάποιος να κάνει σοβαρή συζήτηση με τον Κυριάκο Βελόπουλο είναι «χαμένος χρόνος». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει, προκειμένου ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης να μην νομίσει ότι «είπε καμία εξυπνάδα».

Αυτή η νέα αντιπαράθεση φέρνει ξανά στην επιφάνεια τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο πολιτικών, οι οποίοι στο παρελθόν υπήρξαν συνοδοιπόροι. Αμφότεροι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κυριάκος Βελόπουλος προέρχονται από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό (ΛΑΟΣ), υπό την ηγεσία του Γιώργου Καρατζαφέρη. Οι δρόμοι τους χώρισαν αργότερα, με τον καθένα να ακολουθεί τη δική του πορεία σε διαφορετικά «διαμερίσματα στη δεξιά πολυκατοικία», όπως αναφέρεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki