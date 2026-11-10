Μητσοτάκης: Αποχώρηση αν η ΝΔ πέσει κάτω από 25% και αποκλεισμός συνεργασίας με Τσίπρα

Σαφείς απαντήσεις για το πολιτικό του μέλλον, το ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας, τις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και την αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks, ξεκαθάρισε τη θέση του για διάφορα κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αποχώρησής του από την πολιτική, έθεσε όρους για πιθανές κυβερνητικές συνεργασίες και σχολίασε την πορεία της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Το όριο του 25% και η ανάληψη ευθυνών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την πολιτική. Αυτό θα συνέβαινε εάν η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωνε ποσοστό κάτω από 25% στις εκλογές.

Χαρακτήρισε ένα τέτοιο αποτέλεσμα ως κακό για το κόμμα και δήλωσε ότι δεν θα δίσταζε να αναλάβει τις ευθύνες του σε μια τέτοια περίπτωση.

Αποκλεισμός συνεργασίας με Τσίπρα και προτίμηση στο ΠΑΣΟΚ

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το μοναδικό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να συνεργαστεί η ΝΔ, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σχολιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τι να συνεργαστούμε τώρα με τον κ. Τσίπρα; Είμαστε σοβαροί; Το αποκλείω κατηγορηματικά. Καταρχάς θέλει να μας βάλει όλους φυλακή».

Υπεράσπιση αυτοδύναμων κυβερνήσεων και η εικόνα των δημοσκοπήσεων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την επιλογή των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται βαλτωμένες.

Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε ισχυρή θέση στις δημοσκοπήσεις, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική συζήτηση για το ποιο κόμμα θα καταλάβει την πρώτη θέση.

«Δεν νομίζω ότι κανείς συζητά ποιο κόμμα θα είναι πρώτο. Το δεύτερο και το τρίτο κόμμα αθροιστικά έχουν ποσοστό χαμηλότερο από τη ΝΔ. Αυτό δεν είναι μετά από 7,5 χρόνια κακή θέση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Οι στόχοι της τρίτης τετραετίας και τα μέτρα της κυβέρνησης

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους επιδιώκει μια τρίτη τετραετία. Επισήμανε ότι μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στους νικητές ή στους ηττημένους των μεγάλων διεθνών εξελίξεων.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στο συνέδριο, αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα της ΔΕΘ, στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, στο επίδομα θέρμανσης, αλλά και στο πρόγραμμα αποταμίευσης για τα παιδιά. Παράλληλα, αποκάλυψε ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο επίτευγμα της πρωθυπουργικής του πορείας, ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος του, αλλά και τι νοσταλγεί περισσότερο από την απλή καθημερινότητα που είχε πριν αναλάβει την πρωθυπουργία.

Η καθημερινότητα των πολιτών και η προσπάθεια της κυβέρνησης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα και περιμένουν λύσεις από την κυβέρνηση. Τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ευρώ για τη στήριξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki